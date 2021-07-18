發展新界北要配合新鐵路

本星期四（7月15日），行政長官林鄭月娥出席立法會答問會，她在開場發言表示「在多管齊下的策略下，我們同步推展多個位處東涌和新界北區的大型土地開發項目」，並指未來一年會在「積極推展交椅洲人工島和新界北的研究和規劃」方面加倍努力，而第二天立法會財務委員會正好就要審批用於「新界北新市鎮及文錦渡的規劃及工程研究」項目的2億80萬元撥款，用以制定發展大綱圖、擬備推展時間表和進行相關的評估、設計工作。



2018年2月，土木工程拓展署及規劃署公布《發展新界北部地區初步可行性研究》報告，估算新界北部地區文錦渡、香園圍、打鼓嶺、皇后山一帶合計可以容納199,567至294,274人口和134,446個職位，後來政府據此提出相關前期研究項目，今年3月及5月曾先後諮詢元朗區議會及立法會發展事務委員會的意見，而其項目開支建議已於6月底的財委會工務小組委員會表決獲得通過。

發展新區必須考慮運輸

近三個月立法會的各個委員會會議裏，實政圓桌召集人、新界西立法會議員田北辰多番表示憂慮人口遷入新區後將會進一步加劇東鐵線的大埔、火炭、沙田等站壓力。他強調當局不能只將新界北接駁至粉嶺站了事，反而應該及早趁着發展新界北的契機同步規劃發展一條新鐵路，並且提議具體路線可以是沿大埔工業邨、大圍、梨木樹接駁荃灣，當中新界北至大圍一段可以仿效南港島線採取架空輕軌走線避開高山。

田北辰。（張浩維攝）

無獨有偶，團結香港基金早前發表土地房屋政策研究報告《提速新界城鎮化，助力香港創新天》，同樣認為「香港需要第三條新界至市區鐵路線以支援新界地區的大型發展」，但其建議路線是由蓮塘／香園圍經皇后山、林村、大圍接通美孚。雖然它跟田北辰方案將大圍放在大埔工業邨與荃灣之間不同，可是整體思路仍然是希望透過一條新鐵路打通即將在新界北建設的新市鎮，藉此便利市民通勤出行。

當局與其卸責不如協作

不過，儘管田北辰在三次相關會議期間多度提及新鐵路的問題，但是發展局常任秘書長甯漢豪始終都只懂得複述運輸及房屋局正在進行「跨越2030年的鐵路策略性研究」及「跨越2030年的主要幹道策略性研究」一事，既未肯正面承諾支持建設一條新鐵路配合全面規劃，亦未就新市鎮與鐵路的發展時間作出任何回應，其實等同繼續維持田北辰5月中批評發展局「跣咗個波畀運房局」的做法。

「新界北新市鎮」及「文錦渡物流走廊」的位置圖。（立法會文件）

諷刺的是，林鄭月娥在立法會答問會上還同時強調「加強高層督導，絕不容許政出多門」、「加快新策略鐵路和道路網絡的發展」與「進一步簡化發展流程」，偏偏發展局對新界北項目取態便透露出與之相背的三大弊病：與運房局嚴定分工、緩慢推進鐵路發展、墨守前期研究成規。這些問題若不得到切實改善，新界北新市鎮恐怕難免淪為另一個令市民充當「開荒牛」的陷阱。