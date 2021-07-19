「豪華巴士」成效不大　改革交通路仍遙遙

九巴本周日（18日）推出俗稱「豪華巴士」的新型長途巴士服務，兩條路線P960和P968分別來往屯門和灣仔，以及元朗和天后。新服務源自運輸及房屋局的公共交通策略研究，但由公布建議至首日運作一直不獲好評，因為它既不針對最根本的通勤難題，亦非提升服務質素的最佳策略。



公共交通策略研究在2017年公布，顧問公司收集乘客意見，指乘客普遍認為新服務要旅程舒適，例如座位較闊、不設企位，服務較快，例如停站較少及取道快速公路，以及車廂內配備更多設施，例如無線上網及充電裝置。運房局遂建議專營巴士開辦新的長途路線服務，尤其在繁忙時段。

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九巴一早表示會開辦此類服務，而兩條路線滿足署方的設備要求，售價果真比同系列路線貴近五成。不過，自從九巴在2018年提出走線和班次的建議起，外間反應平平。全程車程只縮短約十餘分鐘，中途站也只減少三至四個，便捷效果難說明顯。原本九巴答應推出網上預約座位服務，但在營運前數天指正在研發相關系統，預約功能未能面世。總的來說，除了貴和舒適一點外，乘客感受不到新舊路線有何大分別。

營辦的可以不只專營巴士

居民要長途通勤，原因不外乎是居所與工作地點遙遠，車程耗時，各項集體運輸工具也擠迫非常，交通費亦不菲。政府理應致力解決根源，而非着眼於表面的行程舒適。當然，在新界創造就業機會和增建鐵路是長遠工作，難以立竿見影，但即使就短期來說，局方不應旨望豪華巴士能夠改善通勤質素，規定專營巴士公司營辦更是下策。

最大問題是，正是交由專營巴士營辦才必然提升車費。正如該研究表明，不設企位和坐位加闊縮減了每程載客量，專營巴士營辦商自然提升票價平衡收支。相對於兩線票價，俗稱邨巴的非專營居民巴士服務收費相宜得多，例如來往元朗和灣仔NR922線收費22元，幾條來往屯門兆康、兆麟、大興等屋邨和灣仔的邨巴路線收費20元左右。邨巴車廂雖然不如豪華巴士舒適，但至少同樣不設企位。另外，邨巴中途站較少，司機駕駛時可以避開擠塞路段，因此不少居民選擇乘搭邨巴上下班。

豪華巴士採用歐盟六型環保引擎，並配備最新的安全裝置。（九巴提供）

要交通便捷 終歸須減少私家車

當然，專營巴士營辦者不會輕易讓利，也許會遊說政府由其營辦新型長途服務，甚至為了阻止競爭者搶走客源不惜「蝕住做」，但此舉對營辦者和乘客也無好處。政府若以居民的通勤效益為主要考慮，應選擇由邨巴承辦新型長途巴士服務。

對長途乘客來說，通勤最要緊是安全，而在快捷、舒適和車廂設備三者當中，快捷是首選。中期而言，市區交通擠塞若不解決，縮短通勤時間的方法也事倍功半。政府必須針對數目最多而又最不具路面使用效益的私家車着手，既限制私家車增長，同時設想一系列替代服務，例如推動 租車、網約的士小巴、共乘、擴展復康巴士等，讓車主和家人輕鬆放棄私家車代步，從而騰出路面給公共交通工具，公共交通營辦商屆時就真正能提供便捷服務。