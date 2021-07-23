為什麼去屯門是「入」屯門？

近日屯門可謂熱鬧之地。先有日本連鎖零售店開張，又有人氣偶像團體出席活動。當談及這兩件事情時，我們不難看見「Donki殺入屯門」、「Mirror、Error入屯門」之類的說法。



如果連鎖店在銅鑼灣開張，或者偶像團體在尖沙咀的商場出席活動，相信也不會有「殺入」、「入」之類的表述。但對屯門，以至元朗、天水圍等地方，不少人則習慣以「入」來形容。去這些地方，就是予人較遠、需時較耐的印象，一些人甚至可能認為偏僻。

但其實港督麥理浩宣布發展屯門新市鎮是1973年，亦即已接近50年之前。翌年政府斥資興建屯門公路，至1978年來往荃灣和屯門路段通車。如今已合併成為屯馬綫之一西鐵綫，亦已經通車近廿載。屯門、元朗等不只交通愈見便利，大型商場、屋苑等也愈來愈多，早已經不再是作為新市鎮那個時候的樣貌。

多居民但經濟發展不足

新界西仍然被視為「入」的原因，或許在於香港的商業活動仍然只集中在維港兩岸，居職分離尤其是新界西居民的生活寫照，不少人每天花上兩三小時通勤上班。對於住在其他地區的市民來說，新界西只會在約朋友的時候才去，所以至今仍然充滿距離感。

根據2014年統計，新界區就業人口達到203萬，高於港九加起來的182萬，但就業機會卻只達128萬個，遠低於港九提供的248萬。換算作比例，港島、九龍及新界區平均每人可享1.6個、1.2個及0.6個工作機會。

隨着港九飽和，拉鬆香港發展的地理分佈已經愈來愈重要。屯門南延綫預計於2030年落成，洪水橋、元朗南等新區發展在即，錦上路以東的北環線第一期亦料於2027年竣工。不端因為實際需要，抑或政府意識到過往規劃失當的問題，發展新界已經是必然的方向。但若然政府仍然沿用以往的思維，只將新界地區作居住之用，要大批市民每天南下上班，那麼「入」屯門、「入」元朗的現象只怕也難以消失。