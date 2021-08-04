Delta變種殺到　防疫應先從嚴

近來，Delta變種病毒於多地肆虐，甚至就連對防疫一向非常小心的中國內地近日也「破功」被變種病毒突破進入社區。繼5月時廣州爆發了Delta變種的社區傳播，上月下旬南京開始出現社區感染。

然而，不同的是南京疫情迅速蔓延至全國十多個省市，至今仍未完全「斷尾」。而本周二（3日），疫情更傳入澳門，一家曾有內地旅遊史的四人全數確診，而且估計已於社區傳播，為澳門清零一年多後首再現本地傳播。



突破口來自於放鬆警惕

這波疫情的起源以及其傳播都是疏忽所致。按調查結果所示，變種病毒是從南京祿口國際機場進入社區的。變毒得以突入社區估計是因為負責機艙清掃工在清洗來自俄羅斯的CA910航班的機艙後，防護洗脫不規範，造成個別人員受到感染，進而在清潔工之間擴散傳播。而清潔工所屬的外包公司又未有嚴格區分國際和國內航班的清潔人員，結果同樣負責國內線垃圾清理的機場其他工作人員亦同受感染。與廣州5月疫情不一樣的是，南京疫情在機場爆發，能快速地通過國內航班或其他主要交通跨省傳播，故此疫情很快便傳至多個省市。

機艙清潔工受感染後，機場其他工作人員因為接觸清潔工，或者被污染的環境而中招。（視覺中國）

至於澳門最新疫情，被檢出確診的一家四口中夫婦曾到廣東旅行，而女兒則曾到陝西遊學，源頭幾乎應該來自於內地。不過，澳門同樣也因為人為疏忽，致使病毒有更多時間在社區內傳播。確診一家中的男童曾於7月28日至29日間到仁伯爵綜合醫院急症就診，疑似有人為疏忽未有即時為男童檢測，致使延誤到8月3日才確診。在數天內，一家人已接觸了不少其他人，大大增加了社區傳播的程度。

及早對應疫情

從這些例子都可看出，不管防疫措施平常看似多嚴謹，只要有人為鬆懈便可能馬上令防疫「破功」。從內地和澳門疫情的經驗看，及早和嚴格的管控措施對控制疫情至關緊要，一旦鬆懈切勿便可能再爆發大規模社區感染。

同樣周二（3日），本港通報一名43歲建築工初步確診，雖然病毒量低及第二次覆檢為陰性，但在他身上卻又驗出抗體，顯然說明香港仍有一定風險。政府對應疫情風險寧可先從嚴，待確認風險下降後再放鬆，這樣才可避免後果更為嚴重，甚至要重啟封城等防疫措施。

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另外一個值得思考的問題是，人為疏忽難以完全避免，單單依靠外防輸入的戰術不能持久為之。內地這波疫情雖然傳播多個省市，但追蹤溯源工作比較好，而且多城市已啟動大規模檢測，疫情相對受控。而且，大部分確診的病人都已接種疫苗，雖然無法完全防止確診，但感染者主要為輕症及無症狀，顯示疫苗作用仍值得肯定。這情況與台灣4月底至5月初爆發社區感染就有明顯差別。台灣由於只重視對外排查工作，但對控制內部傳播的能力非常脆弱，檢測能力、收治能力，以至疫苗接種都跟不上，結果疫情大爆發，結果全台進入三級警戒，死亡比例也一度急增。

疫情多變，雖以完全掌握。因此除了「外防輸入」外，香港在接種疫苗及內部控制疫情的精細操作上，必須更多花功夫，才能應付不斷更新的狀態。