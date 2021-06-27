變種病毒偷襲社區　嚴防擴散還靠疫苗

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-27 06:00

香港連續16天無錄得本地新冠病毒個案後再次「斷纜」，政府於上周四（24日）公布一宗本地源頭不明個案，並確認病毒帶有傳染力極高的Delta變種株。除了當局要收緊入境和檢疫隔離措施外，社會亦宜高警覺，保持衞生和適當社交距離，但最重要的仍是市民應該盡快接種疫苗。

張竹君指，男地勤的家人病毒化驗結果呈陰性，估計患者最大機會在機場範圍內感染。(李澤彤攝)

今次發現個案最令人擔心的地方，在於患者是在機場從事地勤工作，外界因此猜疑他是透過接觸機組人員或機上貨物染疫。政府專家顧問梁卓偉表示每名Delta變種病毒患者可傳染給6至8人，傳染力極高。無論該患者感染原因為何，社會都要提高警覺，阻止病毒擴散。

短期入境檢疫難有鬆綁空間

為了切斷傳播鏈，政府必須盡量追縱該名患者的密切接觸者，同時檢視外防輸入有沒有地方「走漏眼」。由於英美等地感染率相繼回升，當中大部分牽涉Delta變種病毒個案，醫學界也針對變種病毒的感染特徵，建議各項堵截輸入個案方法，例如縮短入境者每次檢測期和增加檢測次數，甚至要求高風險地區旅客必須要接種兩針後14天才可來港，主事官員可選取其中適切者加以採納。

另一方面，政府原先打算於周三（30日）起放寬香港居民回港檢疫期做法，當中非高、中風險地區抵港病毒檢測呈陰性、並持有血清抗體測試陽性結果證明者，就可縮短指定檢疫酒店強制檢疫期至七天。放寬要求的確可以方便本地居民出入境，但同時增加他們帶同病毒流入社區的機會，政府必須小心在防疫和方便出行之間取得平衡，例如在保留來自中風險地區已接種者優待的同時，暫緩執行高風險地區的放寬安排。與此同時，政府亦要盡快落實到埗檢驗血清抗體，提升對本地人的保障程度。

英國新冠肺炎疫情：圖為6月9日，一名男子在英國博爾頓的市政廳外的接種中心等候。英國的新冠肺炎新增確診個案中，感染Delta變種病毒株人士佔了大部分。（AP）

疫苗仍對變種病毒有效

幸運的是，在變種病毒擴散之時，醫學界亦傳來令人稍為安心的消息：疫苗仍有相當的保護能力。英國的研究發現，接種一劑伏必泰的人對預防Delta變種病毒導致發病的效力，較對預防Alpha變種病毒低17%，但完成接種兩劑伏必泰的差別則很少。另外，接種兩劑者的患者入院率較無接種者低96%。既然打針有助減輕感染變種新冠病毒對身體的傷害程度，而本地疫苗供應仍然充裕，市民應盡快接種兩劑疫苗。

近來商界和政府積極推動市民打針，站於防疫橋頭堡的機管局公布8月起進入機場禁區範圍的員工必須打針或展示陰性檢測證明，而國泰航空更要求機組人員在8月底前要打針，另為未能接種的同事作短期過渡安排。業界推動打針有硬有軟，或許未能令全體員工滿意，希望僱主為員工做最適切安排，減少勞資矛盾。

新冠病毒在可見將來也會與人類共存。當下我們沒有甚麼板斧避免受變種病毒侵襲，政府唯有在邊境口岸從嚴把關加上限制社交。話雖如此，永遠靠封鎖邊境阻止病毒輸入，就要付出沉重的經濟和社會代價。在有效藥物面世之前，疫苗是有效抑制病毒擴散，回復對內對外經濟動力的主要方法。