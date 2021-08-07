新冠疫苗第三針　貧國富國兩世界

Delta變種病毒肆虐，以色列政府率先為60歲以上民眾接種第三劑新冠疫苗，德國及法國有意跟隨其後。惟世衛周三（5日）呼籲各國暫緩補針計劃，以分配更多疫苗予中低收入國家。



以色列政府指出，年逾60而不接種第三劑疫苗者，感染新冠病毒後重症和死亡率高六倍，並稱其補針計劃可為各國提供數據，探討對抗變種病毒的成效。法國預期下月起為長者和高危人士接種第三劑疫苗，德國亦打算下月為免疫力弱者、高齡長者和院舍民眾安排補針。美國白宮未有相關計劃，但表示相信第三針有助保護免疫力較弱的民眾。

誠然，歐美國家因Delta變種病毒而出現新一輪確診浪潮，美國每日新增個案重返逾10萬宗水平，全球確診個案已突破2億宗。但根據世衛，發達國家每100人平均已接種100劑疫苗，而低收入國家相同數字僅1.5劑。總幹事譚德塞稱，無法接受已廣泛接種疫苗的國家再使用更多疫苗。世衛希望各國暫緩補針計劃，先騰出疫苗讓所有國家均能在下月底前提升接種率達到最少一成。

面對世衛的呼籲，美國白宮表示可以既為民眾補針，同時對外捐贈疫苗，並強調美國已捐贈1.1億劑疫苗到65個國家。歐盟早前承諾今年內會捐出2億劑疫苗，德國政府亦表示將捐出最少3000萬劑疫苗。

話雖如此，考慮到發展中國家的人口數以十億計，而目前接種率處於非常低的水平，數億劑疫苗是否足以顯着提升他們的接種率，實在不無疑問。從功利角度看，若然發展中國家未能抗疫，在人口流動頻密的全球化年代，疫情始終會波及富裕國家。再者，從全球公義的角度看，疫苗可以說是對抗疫症、公共衛生的必需品，本來就應該公平地按需分配，而非富者多得。

疫苗不應價高者得

但實際上，現在的疫苗分配卻相當由金錢主導。輝瑞、莫德納等藥廠向歐美國家出售疫苗所得的金錢較發展中國家多，以價高者得計，結果會是怎樣自不待言。而輝瑞、阿斯利康、強生等醫藥企業近來亦盈利甚豐，足以向股東派發不少利息。諷刺的是，幾間大藥廠在去年美國黑人運動期間亦曾發聲明支持種族平等，無怪乎如今當非洲貧窮國家等處於劣勢時，他們便被認為偽善。

企業逐利而存在，偽善與否之說或許意義有限。但政府為人服務而存在，則不能不促成社會公平，包括跨國公義。疫情反彈而需要第三針乃無可厚非，但如何令資源得到最恰當的分配，如何令資本企業負上社會責任，則為政治家不得不思考。