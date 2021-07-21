東京奧運｜選手村確診增加　考驗群體免疫論的成效

東京奧運按計劃即將於周五（23日）開幕，然而相關人員感染新冠病毒的數字卻同時在增加。至本周二（20日），包括選手及相關工作人員至少67宗確診病例，不少專家都預計選手村內可能出現群聚感染。由於相關感染病例正在增長，東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎表示，不排除最後一刻取消奧運。



從科學上講，接種疫苗總比沒有接種好，這不單包括可以防止一定的感染率，還可減低重症和入院率。但多個研究與數據都反映，不管何種疫苗也好，其對變種病毒的效能都有一定折扣。不能否認，變種病毒令人擔憂到底為民眾施打疫苗是否足夠形成科學家所謂的「群體免疫」保護罩，並令全球從新冠病毒大流行中回復到先前的生活。

奧運選民村接近群體免疫要求

根據奧委會提供的數據，入住選手村的運動員及隨行人員的接種率為八成左右。雖然還未達到全部接種，但這個比例已經相當接近一些專家提出達到群體免疫所需要的比例。加上選手村與外界的交流又相對隔絕，可以說奧運選手村內基本上已經形成一個合乎群體免疫條件的社區。

從科學與應對大流行的角度看，奧運選手村的感染狀態如何發展，除了會影響到奧運盛事到底是否能順利舉行外，更為專家提供了一個現實觀察疫苗與群體免疫在變種病毒流行情況下，到底有多大作用的機會。或許這並非齊集各地運動員辦奧運的目的，也為運動員帶來了一定的風險，但既然各國都致力於推動東奧成事，那這未尚不是個難得的機會為科學家提供更有用的數據。

圖為7月19日，在東京奧運會場外正在巡邏的警察。東奧將在7月23日舉行。（Reuters）

至今為至，即使施打疫苗比較快速的地區，施打率也只是在六成左右，而且各地可能仍維持一定的封鎖措施，比較難判斷是封鎖還是疫苗起了作用。反之，奧運選民集訓和比賽都必然會存在大量接觸，可以更直接觀察到疫苗所起的作用。

選民村數據足以影響將來抗疫

從觀察奧運選手村的感染情況，將對世界今後要如何對抗新冠疫情起到很重要的啟示。最理想的情況固然是選手村內的感染只是個別例子，而且也極少發展成重症甚至死亡個案，那說明即使有不少變種病毒，但疫苗的確能有效建立群體免疫的效果。只要繼續在全球推廣疫苗，便有望可以早日控制疫情。

如果不幸地，奧運選手間出現大規模群聚感染，甚至乎出現重症或死亡病例，那很可能是對世界一個重要警告：不能對疫苗的效用過於樂觀。如果在八成施打率的奧運村，而且相對都是年輕身體較好的運動員，還出現嚴重感染甚至重症等，反映疫苗雖然未至於沒有用，但似乎不足以令我們回復到疫情前的生活。

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在經歷了一年有多的疫情後，全世界對於疫情都展現出疲態，像英國等國家更不得不明知有爆發風險仍解除大部份防疫措施，大部人都將希望寄託於以施打疫苗達至群體免疫，從而改變當下的困局。假如東奧情況說明群體免疫的理論不太成功，那即意味着全世界必須為對抗新冠大流行擬定一條新的路線。屆時很可能又會出現到底是繼續無了期的封鎖控制，還是早日「放棄治療」接受新冠病毒與人類同在的現實。又或者在封鎖與疫苗之外，我們是否又存在其他對抗病毒的希望？