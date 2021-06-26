撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-26 06:30

美國總統拜登四月宣布將於9月11日全面撤出阿富汗，標誌這場長達20年的反恐戰爭將會告一段落，但當地的局勢近月已經急轉直下。美國情報官員評估以總統加尼（Ashraf Ghani）為首的政權或會比預期中更快倒台，屆時塔利班勢必會全面重掌國家。這不但證明了過去的戰爭完全多餘，也再次說明了靠外力和戰爭促成政治、社會轉型是天方夜譚。

圖為2021年6月23日，阿富汗的武裝份子和國防安全部隊於喀布爾一起出席集會。（AP）

塔利班勢將捲土重來

美軍進入阿富汗將近20年，拜登四月時公布全面撤軍的決定，雖然已較特朗普訂下的時間為遲，但不設條件限制卻會令相關部署更易進行。《華盛頓郵報》引述消息指，隨着塔利班勢力範圍席捲阿富汗北部，美國情報部門上周修正了對阿富汗局勢過份樂觀的判斷，並預料加尼政府將會在美軍撤出後6個月內垮台，時間較原先預計早半年。

不過，阿富汗軍隊近月的表現，卻讓人勾起伊拉克政府軍遇上ISIS時的情況。美國情報部門不但指阿富汗安全部隊經常不戰而降，而且更將美軍轉贈的裝備留給叛亂分子，令塔利班戰力提升。與此同時，阿富汗鄰國塔吉克斯坦的邊防局也表示，周三（23日）有約130多名阿富汗士兵越境尋求庇護，並估計他們是早前在北部城市Kunduz遭塔利亞擊潰的政府軍。

政府軍和塔利班控制的領土，明顯呈現此消彼長之勢。據美國國防部估算，縱然近月塔利班僅控制419個地區當中的81個，但這並不代表中央政府控制了餘下的領土；相反除了阿富汗中部外，其餘城鎮不是由塔利班控制，就是不斷易手的無主戰場，或者是受第三方勢力ISIS的分支勢力控制。更加重要的是，塔利班消息人士稱組織在過去一個半月已成功佔領了40個地區，面積相當於全國一成範圍，動力可謂勢不可擋。

廿年戰爭後打回原型

現時美國在阿富汗的景況就像面對越戰時的「西貢時刻」。過去廿年美國除了耗費天文數字軍費外，戰爭中更造成逾4.7萬平民無辜被殺，但結果不單沒有剷除塔利班政權，反而更要在去年的多哈和談中跟其眼中釘一同商討戰後和平進程，而且舊日美方欲扶植的新政體亦接近崩潰，情況猶如上世紀越戰時的終局。

儘管美軍撤出已成定局，但塔利班回朝後，其所帶來的不只是伊斯蘭律法的統治，更可能會掀起新一輪政治迫害。雖然共和黨議員表示撤軍行動會包括協助多達5萬名有危險的阿富汗人撤離，但相信塔利班視為「通敵分子」的數目遠不止於此。一如北越當年將南越正式吞併後，不僅大量政治難民被迫逃離家園，更有上百萬民眾遭送入勞改營中，美國除了能在外交上繼續作譴責，大概也沒有辦法收拾這場人道爛攤子。

無論如何，美國自阿富汗敗走是繼大英帝國和蘇聯後，又一葬身在這個「帝國墳場」的大國。其實1975年結束的越戰已證明，無論戰場上的優勢有多明顯，一國都不能無止境地軍事佔領他國，單靠槍炮加快政體轉型，反而只會迎來更多問題。這種陳義過高的外交政策，不但是特朗普所形容的「愚蠢戰爭」，更會為當地民眾創造另一個地獄。