運房拆局拖足四年　更顯政府議而不決

本星期二（8月17日），民建聯向行政長官林鄭月娥提交對2021年《施政報告》的期望，其中一項建議是「將運輸及房屋局的房屋政策與發展局的規劃地政政策整合，重新組成房屋及規劃地政局。而運輸政策及發展局下的基建發展、工務計劃及水務事宜等重新組成運輸及工務局」，方向正好跟2012年前任行政長官梁振英的「五司十四局」構想不謀而合。



港英時期，香港的房屋及運輸政策分別由布政司署運輸科、房屋科負責，而特區政府在回歸初年沿襲港英舊制，維持由房屋局及運輸局分管兩個不同政策範疇。到2002年，時任行政長官董建華實施主要官員問責制，將政府架構重組成為「三司十一局」，當中包括環境運輸及工務局、房屋及規劃地政局；及至2007年，曾蔭權又將決策局數目改為12個，並且決定由同一個局掌管房屋、運輸事宜，此即運輸及房屋局濫觴。

特首局長認同分拆

運輸和房屋兩項政策範疇表面上無直接關係，故此一直以來都有意見認為應該將運房局分拆開來。林鄭月娥在2017年參選行政長官的時候，競選政綱便指出「為提高施政效率，和滿足新形勢、新經濟對政府新角色的要求，實有需要調整政府架構」，並且明確建議要「分拆運輸及房屋局」及「把土地和房屋合併成一個局」，甚至她的對手曾俊華亦有提出將運輸及房屋局負責事務分開歸入規劃地政及房屋局、運輸及工務局。

運輸及房屋局前局長張炳良。(張浩維攝)

事實上就連該局前任和現任局長，他們亦都同意兩項政策範疇應該分開獨立管理。張炳良當初加入梁振英政府，其原意便只是執管房屋政策，而梁振英原先的「五司十四局」方案也確實是如此安排，無奈因立法會「拉布」拖垮擱置。至於陳帆在2018年也指現屆政府正考慮改組運房局，並稱該局分拆可以容許自己有更多時間和能量集中處理房屋問題，其後又回應立法會議員相關提問稱政府「原則上持開放的態度」、「行政長官大體認同有此需要」。

拖延決策難應時務

令人奇怪的是，這樣一個從高官到社會均表示認同的改革方向居然至今未得落實。有人可能像「五司十四局」方案觸礁那樣將責任歸咎於議會，但實則是現屆政府上任幾年以來從未主要重提此事，而前任政務司司長張建宗在泛民主派議員總辭後的2020年底，亦只向立法會表示「重組政策局是重要議題，涉及複雜的考慮和籌備及修例工作，過程需時，不能一蹴而就」，可見拖延相關責任主要還是出於政府內部議而不決。

運輸及房屋局局長陳帆

過去決策局的重組，確如林鄭月娥所言跟「滿足新形勢、新經濟對政府新角色的要求」有關，如2002年成立的環運工務局就被人認為帶有理順基建工程審批過程的意圖，而2007年成立的運房局之所以會被曾蔭權視作可以「平衡工作量分配」，也有當時為了支撐樓市而減建公營房屋的基礎，可是這些背景環境根本早已改變，距離林鄭月娥自己提出也有四年之久，正好說明今日當局架構還是維持在應付舊形勢和舊角色，完全無法與時並進。