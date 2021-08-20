土地發展權在政府　民間發聲應當回應

本星期四（8月19日），本土研究社與公共專業聯盟發佈「煥然一新」計劃書，向政府建議在14個位於包括「棕地」、「丁地」新界土地群發展六至十餘層的鄉郊式房屋及居屋，而發展局回應則指對回收發展區外「棕地」持開放態度，同時指出當局會用「土地共享先導計劃」補足作特定公共用途的私人土地規劃工作。



然而截至現時為止，「土地共享先導計劃」至今其實僅收到了三宗申請，並且尚無任何一宗正式獲得通過。況且該計劃要求發展商主動申請，導致政府在計劃之中必然僅處於被動角色，再加上發展商選擇用來申請的土地時，正常應該只會優先考慮自身利益，所以執行起來未必有利政府集合地塊發展公營房屋，尤其對零散的「棕地」來說這種限制更為致命。

主導掌握發展 避免選擇收地

行政長官林鄭月娥在2019年的《施政報告》裏曾聲稱會加快規劃，然後運用《收回土地條例》和其他適用條例收回私人土地發展公營房屋，其中就包括了約450公頃「可能具發展潛力，但未納入新發展區或其他發展項目，大部分屬私人擁有的新界棕地」，而從善用「棕地」的角度來考量，這種利用公權力收地發展的做法自然也有最大效用。

儘管近年當局徵收私人土地已有一定成績，但是予人感覺仍然存在改善空間。舉例來說，從政府始終死抱着「土地共享先導計劃」不放一事來看，便難免惹來外間質疑它是用來合理化選擇性收地的藉口；而陳茂波早前提出通過修改《城市規劃條例》加快審批速度，也不無轉移視線避開收集土地責任的嫌疑。

跟進社會建議 積極製造土地

民間團體既已提出擇地具體發展位置，政府按理應該更加積極回應，檢視相關地段是否真有發展潛力，而非繼續堅持成見或者利用官樣文章虛作回應。除了本土研今次提議的「棕地」地塊以外，早前亦有聲音認為可以放寬「濕地保育區」的發展限制，可是發展局局長黃偉綸卻只肯空泛地稱「濕地保育區」並未禁止發展，嚴格來說根本沒有直接回應相關建議。

林鄭月娥在7月20日行政會議前曾向記者表示：「香港要有所作為，而『管治者』亦不單指特區政府，還包括立法人士和社會大眾，尤其是在房屋問題上，要真正『開天闢地』製造土地是需要全社會動員」，姑勿論這番話背後是否也有卸責意圖，但近日本港社會傳媒及民間團體確實已經就此議題拿出不少建議，一眾政府官員明顯亦要開始負自己的責任才對，別再尋找藉口為自己的諸多不作為作掩飾。