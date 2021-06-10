政府的官僚主義縱容棕地擴張

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-10 17:37

本周三（9日），本土研究社聯同綠色和平發表研究，批評政府不掌握最新棕地數據，又縱容棕地擴張。民間調查映照政府的土地管理和行政漏弊重重，當中規劃署和地政總署責無旁貸。

根據該兩組織新近調查，全港有約1,958公頃棕地，較政府在2019年公布的1,579公頃多約兩成。導致兩項數據有差別的原因有數個。首先，政府委託的顧問運用早年的數據計算棕地面積，其後棕地逐漸擴大，但政府沒有再更新數字，以致總面積被低估。第二，部分棕地接近市區，不在政府當時的研究範圍。第三，政府沒有計算已重新被植被覆蓋的棕地。此外，新調查發現鄰近和宜合村的棕地正伸延至郊野公園範圍內。

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政府或連現存棕地面積也不知

即使顧問報告和民間的調查方法不能完全類比，但民間調查帶出幾個重要問題。最為關鍵的是，政府究竟有否掌握最新的棕地面積和狀態？顧問報告在2017至2018年進行研究，但諸如在新田信芯園的棕地群，顧問只運用2015年的地圖計算棕地面積，估算為3.52公傾，而該棕地群其後一直擴張，研究團隊估計面積增至6公頃。

規劃署回覆傳媒查詢時指，新界土地活動會隨時間變化，會繼續監察。然而，署方沒有回應政府有否備存最新記錄，以及會否公開記錄。若否，就表示規劃署就自打嘴巴，政府根本沒有掌握包括棕地面積和地上作業等的土地運用變化。

組織在實地調查時，留意到環保署已在2019年12月就信芯園附近棕地違規作業發出違例擺放建築廢料通知書。此例令外界推測政府部門之間有能力持續更新棕地資料，各個部門互通巡查和執管訊息正是有效方法，只是它們很大機會沒有這樣做。

許多鄉郊地方在規劃只有被劃入分區計畫大綱圖，而未被發展審批地區圖所規範。（資料圖片／香港01）

收回棕地建屋才對住起市民

政界熱切討論覓地建屋，如今政府漏計棕地，直接低估潛在建屋量，亦低估本為零散的棕地群得以整合發展的機會。現時棕地用途混亂不堪，不少更污染環境，當局應該優先發展，隨後才考慮開發綠地或者填海。政府既要透過收回棕地並將之重新規劃，同時要阻止新棕地出現，尤其是在郊野公園擴散。

問題是現時法例不能阻止棕地產生。民間團體多年來倡議政府收回棕地，亦倡議修訂《城市規劃條例》，把所有鄉郊地區納入具法律效力的發展審批地區圖，讓規劃署有權對鄉郊違例發展執法，從而規管土地用途。不過，此舉多年來受鄉事等團體極力反對未能成事，法例只容許政府部門對棕地上違法作業採取行動。

發展局早前敲定八組棕地群，適合用作公營房屋用途。（梁鵬威攝）

本土研究社和綠色和平的調查矛頭直指規劃署，但其實地政總署過往也對違法棕地作業馬虎了事。過往有不少棕地在規劃署發出強制執行通知書、恢復原狀通知書等信函後，違規的作業仍然存在。地政總署在今年3月大鑼大鼓表示已經選取了100個被非法變成棕地的官地作業黑點，當中有77個在去年12月已完成清理。既然違規棕地多不勝數，署方設定百個目標實在太低，當中僅得六宗的事主被控，更明言法例沒有阻嚇力。

香港的土地政策只停留於土地發展政策，對於土地管理和行政仍然相當落後，後果是珍貴的土地資源要麼被誤用，要麼被閒置，既對守法業戶不公平，又愧對等待安居的基層市民。政府再無理由拖延，必須從速改善法例法規，打擊所有違規違例土地發展。