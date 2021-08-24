把握「十四五」發展機遇　官員須掌握規劃理念

通過制定「十四五」規劃的中共中央五中全會已過了九個月，通過《十四五規劃綱要》的第十三屆全國人大會議亦是差不多半年前的事情，香港政府本周一（8月23日）舉行《十四五規劃綱要》宣講會，在時間方面來看本來已值得思考。



這次宣講會的舉行，根據港澳辦副主任黃柳權的致辭所說，乃特首林鄭月娥今年5月去信港澳辦主任夏寶龍，「請求中央派人赴香港給特區政府、社會各界講解國家『十四五』規劃」，這令事情更加有趣。

因為早在去年11月，林鄭月娥已率領多名局長訪問北京，與各個相關部委談涉及香港部分的「十四五」規劃，自言「建議涉及鞏固及提升香港作為國際金融中心、國際航空樞紐和國際創新科技中心，當然亦包括粵港澳大灣區的建設」。今年3月，全國人大會議通過《十四五規劃綱要》後，林鄭又表示「不少內容吸納了特區政府過去一年多經研究後提出的具體意見」。若然「十四五」規劃的香港部分是特區政府的建議，那麼他們如今為何又反過來需要京官講解？

。一些人認為，宣講會並未有具體政策及措施出台。例如發改委發展戰略和規劃司副司長胡朝暉僅指出，將有措施便利港澳居民在內地生活，中國人民銀行金融研究所所長周誠君回應對談時，則謂樂見香港的經濟活動採用人民幣結算。然而，香港本來就不應該被動地等待內地政府「出招」惠港，而是應該主動規劃、大膽提出政策及措施。試問一個沒有主動性的政府，又如何談規劃？從這個角度看，中聯辦主任駱惠寧的「不進則退，慢進也是退」說法，便更耐人尋味。

黃柳權：理念、思路對接

林鄭月娥在宣講會上表示，「有了好的規劃，更重要的是執行」。或許，這位「好打得」特首擅長執行。但要令香港把握「十四五」機遇，融入國家發展大局，特區政府更需要的是理念釐清。

黃柳權提及在政策、產業、市場對接之外，還要理念、思路對接。而「十四五」的根本理念在於「推動全體人民共同富裕」，也是要令「社會全面進步」、「滿足市民對美好生活期待」。這些都是價值觀層面的認識，也是香港經濟發展的根本動力及最終目標。可惜的是，香港政府施政卻從來都沒有價值觀指引，對社會的「美好生活」無甚想像，對劏房、貧窮、低收入勞工的苦況無感。若然如此，試問又如何能掌握施政大方向，從而一層一層地制定政策及措施？

其實要落實「十四五」規劃，讓「融入國家發展大局」不只是口號，政府只要掌握理念及思路，以市民的美好生活為目標，自然就不會再被動地等待，甚至安於「被規劃」。