電子消費券之亂揭示官員不夠接地氣

政府在周三（1日）向以書面登記電子消費券計劃的市民發放首期2,000元消費券，但不少長者和少數族裔投訴未能如期領款。政府即日決定當事人可以在本月15日或之前重新登記。此等混亂反映官員在落實行政措施仍然忽略不同群體難處，尤其是數碼鴻溝。



大批長者到派發消費券當天才知道申請無效，直接到消費券秘書處追問，周四（2日）一度有約500人輪候。有些人是因為登記資料有誤或漏填，或者不懂如何在收到短訊後上載身份證圖像作核證，以為只要填妥申請便行，秘書處因此認為他們未完成申請而不批款。另有區議員懷疑有申請人的文件遺失，以及有少數族裔因未能閱讀中英文，不知道短訊內容是要求他們補交資料。

9月2日，大批長者上午到太子始創中心的消費券計劃秘書處排隊，辦理登記消費券手續。（廖雁雄攝）

書面申請不等於便民

在推銷消費券計劃之時，政府強調電子申請便捷，又已特設書面途徑以照顧不諳互聯網的人士，做好配套。原以為政府已經吸收2018年派錢4,000元卻要填報多項資料的教訓，今次派消費券可以順利，但最後仍然「甩轆」。猶記得在開放申請之初，長者和視障人士抱怨難以驗證，當時有視障組織估計網頁測試沒有找他們實測。今次長者和少數族裔遇麻煩，是否也是沒有了解他們需要之過？

措施失誤絕對不止在電子消費券，去年抗疫期間政府無視基層、戶外工作僱員只求有瓦遮頭午膳的需要，盲目推出禁堂食令，時任政務司司長張建宗更鼓勵他們回寫字樓、郊野公園吃飯，反映高官離地萬丈，甚至連一般生活常識也欠奉。

推新措施要顧及市民需要

涉及民生的措施，政府理應徵集不同群體的意見，確保可以配合不同市民的需要。在資訊科技範疇，官員尤其要留意數碼鴻溝。長者使用互聯網的比例其他群組低，統計處調查更指只有36%長者曾為個人事務使用網上政府服務，比35至44歲組別低逾一半，今次事件更反映部分市民連消化短訊內容也有困難。若然政府及早聆聽他們意見，就可以早作準備，例如改為向他們書面回覆通知結果。除了長者之外，各類身體障礙者和少數族裔遇到的難處也要盡量克服。儘管措施在參考了持分者的意見最後仍會出意外，但政府至少已盡了力，容易得到社會諒解。

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電子消費券是財政司司長主導，由資訊科技總監辦公室架設電腦系統。在聽取民間意見上，兩個部門可以向康文署請教。康文署在屯門公園興建共融遊樂場，由設計到使用均邀請兒童就設施和功能給意見，務求照顧不同身體能力的兒童，深受兒童家長讚賞，洗脫地區工程淪為「小白象」的污點。

在電子消費券推出時，不少長者已反建議直接派現金，但電子支付已是大勢所趨，政府更需要的是讓他們跟上社會步伐，而非任由他們落後於社會發展。因此，政府派發電子消費券並非問題，惟在落實措施時更要替市民着想，包括妥善處理每宗未能如期領取款項的個案。日後再有新措施要執行前，官員要主動接觸並因應各群體意見改善，確保執行後運作暢順。