消費券熱潮之後　電子支付往如何走

撰文：評論編輯室
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政府的電子消費券計劃反應踴躍，首批合資格人士最快周日（8月1日）獲發消費券。商戶和四個電子支付工具商已經各出奇謀吸引市民消費，市民大可以配合優惠選購產品和服務。消費券是香港一個大型消費實驗，政府要掌握款額去向和普及程度，以及設法進一步便利電子支付。

隨着八達通在千禧年代前後普及，香港早已適應無現金支付。消費數碼化的歷程後來給內地以及其他社會趕過，直至因為網購、新冠疫情、虛擬銀行興起以及政府推出電子消費券才再加快，最明顯的例子是以往最難「攻陷」的街市檔口和的士也接受八達通和數碼支付。

公開消費券數據以判斷成效

直至周四（29日），逾650萬人登記電子消費券。他們的消費行為是各行業調整行銷策略的依據，政府宜與電子支付工具商合作，向商界以至公眾公開去除個人資料後的消費數據，了解消費券的成效。例如在325億金額當中，多少流向大商戶，多少流向中小型商戶，每次消費額分布，以及在街市、的士的使用情況。此外，政府亦要檢視消費券有否出現財爺陳茂波預期的乘數效應，還是只是替代日常消費而已。

港府去年資助食環署轄下街市小販增設電子支付設備，鼓勵市民以電子支付買餸。（張浩維攝）

當然，電子支付的發展不應只着眼於電子消費券，而是着眼於便利交易和促進數碼轉型。在便利交易方面，首要是降低消費者和商戶的手續費等交易成本。有電子支付營辦商早前豁免商戶安裝裝置費用，又優惠手續費，但優惠期限後各項交易費會否恢復至商戶難以接受的水平，打擊用機意欲，值得留意。

推動電子支付不止於消費券

進一步說，社會要捕捉新的電子消費趨勢，例如東南亞興起「先買後付」（Buy Now, Pay Later）的付款模式，風氣近來也吹到香港。消費者可以使用電子扣帳卡或信用卡先購買貨品服務，再在指定日子一次過付款，這樣可以減少付款次數，而能夠清還款項者可免付利息，部分推出此服務的金融機構備有帳單分析和整合功能，鼓勵消費者理性消費。

中國人民銀行於去年5月宣布，將發行全球首款「中央銀行數位貨幣」數字人民幣，目前已在部份地區展開測試。（微博圖片）

對政府而言，正如陳茂波早前提及，探索央行數碼貨幣才是關鍵，尤其應用港元數碼貨幣和數字人民幣。前者若能在零售層面應用，令零售支付系統更方便快捷和低成本，用戶即使沒有上網亦可進行交易。後者則方便內地和本港居民跨境支付，以至推動人民幣國際化。

政府推銷消費券的口號是「齊齊消費，帶旺經濟」。無可否認，政府過了新冠疫情最嚴峻的時候才開展消費券，已經錯過拯救商戶的最佳時機，大批商戶早已結業。那邊廂，疫情未過，通關無期，經濟難望靠一次消費券回勇。消費券在今天的最大意義，就是推動電子支付普及。

電子消費券反映香港小商戶之難消費券是電子支付普及化的良機零售型央行數碼貨幣才是一般人所需
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