消費券熱潮之後　電子支付往如何走

政府的電子消費券計劃反應踴躍，首批合資格人士最快周日（8月1日）獲發消費券。商戶和四個電子支付工具商已經各出奇謀吸引市民消費，市民大可以配合優惠選購產品和服務。消費券是香港一個大型消費實驗，政府要掌握款額去向和普及程度，以及設法進一步便利電子支付。



隨着八達通在千禧年代前後普及，香港早已適應無現金支付。消費數碼化的歷程後來給內地以及其他社會趕過，直至因為網購、新冠疫情、虛擬銀行興起以及政府推出電子消費券才再加快，最明顯的例子是以往最難「攻陷」的街市檔口和的士也接受八達通和數碼支付。

公開消費券數據以判斷成效

直至周四（29日），逾650萬人登記電子消費券。他們的消費行為是各行業調整行銷策略的依據，政府宜與電子支付工具商合作，向商界以至公眾公開去除個人資料後的消費數據，了解消費券的成效。例如在325億金額當中，多少流向大商戶，多少流向中小型商戶，每次消費額分布，以及在街市、的士的使用情況。此外，政府亦要檢視消費券有否出現財爺陳茂波預期的乘數效應，還是只是替代日常消費而已。

港府去年資助食環署轄下街市小販增設電子支付設備，鼓勵市民以電子支付買餸。（張浩維攝）

當然，電子支付的發展不應只着眼於電子消費券，而是着眼於便利交易和促進數碼轉型。在便利交易方面，首要是降低消費者和商戶的手續費等交易成本。有電子支付營辦商早前豁免商戶安裝裝置費用，又優惠手續費，但優惠期限後各項交易費會否恢復至商戶難以接受的水平，打擊用機意欲，值得留意。

推動電子支付不止於消費券

進一步說，社會要捕捉新的電子消費趨勢，例如東南亞興起「先買後付」（Buy Now, Pay Later）的付款模式，風氣近來也吹到香港。消費者可以使用電子扣帳卡或信用卡先購買貨品服務，再在指定日子一次過付款，這樣可以減少付款次數，而能夠清還款項者可免付利息，部分推出此服務的金融機構備有帳單分析和整合功能，鼓勵消費者理性消費。

中國人民銀行於去年5月宣布，將發行全球首款「中央銀行數位貨幣」數字人民幣，目前已在部份地區展開測試。（微博圖片）

對政府而言，正如陳茂波早前提及，探索央行數碼貨幣才是關鍵，尤其應用港元數碼貨幣和數字人民幣。前者若能在零售層面應用，令零售支付系統更方便快捷和低成本，用戶即使沒有上網亦可進行交易。後者則方便內地和本港居民跨境支付，以至推動人民幣國際化。

政府推銷消費券的口號是「齊齊消費，帶旺經濟」。無可否認，政府過了新冠疫情最嚴峻的時候才開展消費券，已經錯過拯救商戶的最佳時機，大批商戶早已結業。那邊廂，疫情未過，通關無期，經濟難望靠一次消費券回勇。消費券在今天的最大意義，就是推動電子支付普及。