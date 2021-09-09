出生率低是果而房屋負擔是因

本周三（8日），政務司司長李家超在立法會書面質詢被問及如何提升港人出生率，並指出生育率低是已發展地區的普遍現象，而政府正透過增加子女薪俸稅免稅額、教育津貼和照顧服務、以及有利親職措施等鼓勵生育。然而，一個影響市民生育的關鍵問題卻似乎不在司長的視域之內。



其實司長只要稍為留意民間調查，便可了解房屋開支沉重是香港人生育率低的重要因素。青協2018年的調查顯示，520名受訪青年人中逾九成人認同政府增加供應資助房屋有助提升生育率。

何以不提房屋因素？

即使不看調查，官員只要落區視察，聆聽市民意見，也會知道住屋難確實左右生育決定。不少夫婦因為只有能力購置一房單位，連給孩子走動的空間也沒有，試問如何生育？再者，香港生活開銷高而薪金升幅追不上樓價升幅，家庭計及樓房和子女開支後，實在沒有多少餘錢。既然預料將來生活拮据，夫婦打消或延遲生育其實是自然的決定。

本港出生率持續下跌，平均一名女性生育不足一名嬰兒。（資料圖片)

同日，另有質詢問及運輸及房屋局關於樓房負擔比率，指本年首季未償還按揭供款與家庭入息比率為15.1%，較2017年的12%高，但強調「仍遠低於1998年約30%的歷史高位」。

莫輕視低按揭供款比率

運房局提供的數據來自金管局的估算。乍看之下，15.1%的供款佔入息比率是歷史高位的一半，家庭仍有財力負擔，但其實現時和廿多年前的家庭面對的處境截然不同。現時的新造按揭貸款的期限比以往長，以往一般家庭承造20年按揭，但今年6月的貸款年期已增至27年。當然，利息趨低有助減輕總還款額和比率，但在利息降低之際家庭仍然傾向延長按揭期，多少反映他們只是「長命債長命還」，為家庭日後的財政能力埋下隱憂。

金管局2018年報告指出未償還按揭供款與入息比率（OMDSR）低於銀行的供款與入息比率，部分原因是OMDSR不僅涵蓋新造按揭，亦涵蓋原有按揭。（金管局截圖）

再者，金管局2018年的報告提到，其估算的比率是低於銀行的供款與入息比率。在2011至2018年，銀行的供款與入息比率維持35%水平，估計現時的水平亦相若。兩個數據有差異，部分原因是金管局比率包含新造及原有按揭，而銀行數據是計算新造按揭供款及非按揭貸款還款。假設新造按揭者大多是較年輕、適宜生育的一群，那麼按銀行的比率評估家庭開支分布，他們的房屋開支遠比運房局的總體描述沉重。

住屋困難多年來一直左右了港人生育決定，而始作俑者是政府。李家超居於政府第二把交椅，有責任率領政策局撥亂反正，加快廣建公營房屋以逐步降低樓房開支，讓家庭可以調動資源培育子女，紓緩香港人口老化。若香港人感受不到政府重視家庭安居需要，又如何願意迎接下一代來臨？