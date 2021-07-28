解決貧富懸殊是鼓勵生育的最佳良方

上星期二（7月20日），中共中央、國務院發布《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》（下稱《決定》），作出實施三孩生育政策及配套支持措施的重大決策，到本星期二（7月27日）又在北京召開了全國優化生育政策會議討論相關問題，國務院總理李克強、副總理孫春蘭以及各地省、市官員均有出席。



李克強在會上批示指出，國家實施三孩生育政策需要「切實提高優生優育服務水準，加快普惠托育服務體系建設，促進相關經濟社會政策與生育政策配套銜接，減輕群眾生育、養育、教育負擔」，而孫春蘭的講話亦強調人口工作應該「以實施三孩生育政策及配套支持措施為重點，以完善生育服務體系為支撐，以降低婚嫁、生育、養育、教育成本為保障」，這些言論對於香港無疑也有重要參考價值。

內地推行三孩政策。圖為北京市朝陽區市民帶着孩子在噴泉處玩耍。（中新社）

改善生育可與樓價掛鈎

三孩政策及其配套措施，是國家為了應付老齡化加深、出生率低下現象推出的舉措。《決定》訂立的目標是於2025年讓「生育、養育、教育成本顯著降低，生育水準適當提高」，再在2035年達成「優生優育、幼有所育服務水準與人民群眾對美好生活的需要相適應」，具體措施包括建議地方政府「研究制定根據養育未成年子女負擔情況實施差異化租賃和購買房屋的優惠政策」，連租金與樓價都可能容許跟子女數目掛鈎。

按理在情況更為嚴重的香港，政府起碼也要考慮推出同樣積極的措施來應付問題才對。今年5月國家統計局發表第七次全國人口普查公報，數據顯示2020年中國總和生育率僅得1.3，然而香港同年數字卻是更低的0.87，說明香港生育趨勢確實遠較大陸失衡。無奈特區政府至今都未肯承認居住成本高昂是阻礙成家立室主要原因，並且始終借故拖延一手樓空置稅等有助壓仰樓價的方案，根本看不出有替港人減低生育子女負擔的決心。

香港是國際公認的金融中心之一，惟市民仍需要面對「租金貴」、「樓價高」、「居住環境擠迫」等現實問題。（資料圖片）

地方同步建設共同富裕

必須指出的是，同步做好經濟民生來改善生育不足問題絕非北京高層的「離地」幻想，而是得到地方官員具體響應。以浙江省為例，中央6月初發布《關於支持浙江高質量發展建設共同富裕示範區的意見》後，要求該區在完善收入分配制度、創新社會治理等方面着力發展，而地方政府隨即亦通過具體實施方案，其內容包括「率先構建育兒友好型社會」一項；省長鄭柵潔在出席前述會議期間，更明言會努力讓示範區實現人口長期均衡發展。

大陸中央與地方的做法已經表明，「共同富裕」、人口均衡兩者息息相關，反觀香港高官對此似乎還是渾然不覺，像財政司司長陳茂波雖懂得引述國家主席習近平關於「共同富裕」的說法，另一邊又只知道將人口增加放緩和老齡化視作開支壓力來源，而勞工及福利局局長羅致光更多番強調自己「不是負責人口政策」。正是這一種先入為主的想法，導致他們僅會利用增加產假、幼兒服務一類直接方式應付問題，卻忽略了解決貧富懸殊才是鼓勵生育意願最佳良方。