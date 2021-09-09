香港政府真的準備好融入國家發展大局嗎？

日前中共中央、國務院先後印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》（下稱《橫琴方案》）及《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（下稱《前海方案》），而在本星期四（9月9日），國務院新聞辦公室又舉行了橫琴、前海開發建設情況新聞發布會，中央、廣東、香港、澳門政府官員皆有出席，香港方面的代表則為新上任兩月多的政務司司長李家超。



值得注意的是，《橫琴方案》內容直言橫琴合作區要「支持澳門更好融入國家發展大局」，但《前海方案》卻未對香港作出相同表述。至今次新聞發布會上，兼任粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任的叢亮指出，前海合作區一樣是要「推動香港更好融入國家發展大局」。

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香港政務司司長李家超透過網上參與國新辦新聞發布會。（香港01直播截圖）

港方發言遜色粵澳

比較新聞會上粵港澳三方官員的發言，可以看出身為港方代表的李家超所下準備功夫頗為不足，譬如李家超開場介紹辭含混地說港府「香港特區政府會繼續加强與廣東省政府、深圳市政府合作，推進前海建設，締造更廣闊的發展空間」，澳門行政法務司司長張永春則可以清晰交代澳門政府為了落實《橫琴方案》會重點做好三方面工作：一是認真學習，二是大力宣導，三是精誠合作。

而在記者提問的環節裏，覃偉中、李家超回答《南方都市報》記者關於透過前海促進深港深度合作的提問，也出現了類似情況。深圳市市長覃偉中能夠給出深圳將會「編制前海新一輪總規和國土空間規劃」、「加快出台《前海合作區投資者保護條例》」等未來具體措施，反觀李家超卻只懂空泛表示「與中央相關部委商討」、「連同相關業界……提供意見和作出配合」或「加強合作」云云。

澳門行政法務司司長張永春。（01直播截圖）

準備資訊數據不足

會上其他官員經常提供詳細數字，李家超的發言好像相當欠缺實際數據支持。像是前海深港青年夢工場截至今年6月孵化香港245家創業團隊的這個數字，李家超事前明顯就沒掌握到，以致他僅能兩度籠統表示「孵化了不少成功企業」。另外，當李家超為解答前海促進香港青年就業而提到「大灣區青年就業計劃」時，也是直接複述早幾天行政長官林鄭月娥在深港合作會議上說過的530人於深圳工作，未有特別準備好前海工作的人數。

尤其令人尷尬的是，《鳳凰衛視》記者問及前海如何發揮香港國際金融中心地位，過去一些港官如數家珍的「連續25年蟬聯全球最自由經濟體」、「亞洲第三大債券市場」、「亞洲最大的基金管理和私人財富管理中心」等名銜，以至港幣匯率穩定、首次公開募股（IPO）規模居世界前列等本地金融市場優勢，居然還要由身為內地官員的國家外匯管理局局長潘功勝在補充回答裏代為提出。

雖然《橫琴方案》與《前海方案》在過去幾天公布，不過兩者實際都是經年籌劃，絕非一時之間憑空出世。況且2010年通過的《前海深港現代服務代服務業合作區總體發展規劃》老早明言「規劃期至2020年」，任何稍有留意前海情況的人都不會對今年推出新規劃文件感驚訝以及應該老早做好準備才是。當然，司長或許只是因為新官上任不久所以才會出現上述問題，但其他政府高官若一樣還未掌握情況，實在令人擔心日後他們難以帶領香港融入國家發展大局。