上周三（9月15日），美國、英國、澳洲三國宣布達成安全同盟（AUKUS）。美英兩國將協助澳洲建造一支核動力潛艇艦隊，三方稱同盟是為了加強英語國家之間的軍事合作關係，以應付印太地區廣泛存在的威脅。



然而，AUKUS的結成在國際間引來不少質疑。澳洲在之前已與法國簽署了價值數十億美元的常規動力潛艇採購協議，但在AUKUS的計劃下澳洲將停止向法國採購。此舉令法國大感不滿，法國因此召回了駐美及駐澳大使抗議，外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）更以極重語氣指責美、澳嚴重違反盟友間之信任，而英國則是「機會主義者」。

美國的戰爭販子形象

AUKUS除了打擊跨大西洋之間的關係外，更進一步鞏固了主導整件事的美國戰爭販子的形象。美國不單橫搶了盟國法國的生意，向澳洲出口核潛的行為本身就違反了自己有份簽署的《核不擴散條約》。即使三國宣稱澳洲將遵守高標準、高透明的《核不擴散條約》，並繼續致力於履行對無核武器國家的承諾，但這改變不了美國正在擴散核武技術的事實。核潛不單可能提升地區軍事競賽的程度以製造不穩定局面，一旦沉沒更可能造成大面積的海水核污染。美蘇兩國在冷戰期間便有多艘核潛發生事故沉沒，每每對附近海域造成核污染。

美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）美東時間9月15日共同宣佈，為維持並強化印太地區和平穩定，成立「三國新安全倡議」（AUKUS）。（Reuters）

AUKUS或許只能說是三個英語國家之間的「私盟」，美國無法具說服力地說明為何有必要對澳洲提供核潛技術。美澳等國家一邊聲稱中國對印太地區作出軍事威脅，然而美澳此舉本身卻又大大提升了印太地區的軍事危機程度。消息一出之後，周邊國家都馬上作出了反應，例如新西蘭馬上宣布將禁止澳洲的核潛進入海域，而印尼外交部亦直指此舉延續了地區的軍備競賽形勢。

美國過去直接參與或間接支持過不少戰爭，在國際上已經予人好戰的印象。在過去美國經濟仍然強盛的時候，美國資金還算能幫助其他地區的經濟發展。然而自從金融海嘯以後，美國在世界各地「收割」投資成果，此後在國際上已鮮有作建設事業，而其戰爭販子的形象並愈發鮮明。美國稍早才從阿富汗撤軍，但卻沒有涉取教訓，繼續在國際間兜售戰爭武器，對國際和平有着不能低估的威脅。

中國「建設者」形象鮮明

在AUKUS成立不久後，中國上周五（17日）正式提出申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。TPP本來由美國提出，一直被認為是針對中國所提出的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）相抗衡的地區貿易組織。不過美國在特朗普時代放棄了TPP，日本等國接手改組成CPTPP，雖然有傳拜登政府可能會重新加入，不過早前白宮已聲明拜登政府不會加入最初的TPP設計架構。

9月13日，中國外交部長王毅抵達新加坡，與新加坡外長維文（右）舉行會談。新加坡由此展示了自身支持中國加入CPTPP的意向。（中國外交部網站）

雖然中國最終是否能加入CPTPP還得成員國的同意，估計要說服日本和澳洲等與中國關係緊張的國家有一定難度。但中國處理國際問題的方式與美國戰爭販子的形象明顯有很大分別。在過去十數年，中國一直積極與各國展開貿易、提出包括「一帶一路」等投資建設計劃，其「建設者」的形象近年與美國對比起來尤其明顯。例如阿富汗問題，美國雖然也曾著力於投資建設阿富汗，並非毫無建樹，不過其軍事入侵終究不能改變阿富汗的貧困的命運。相反，塔利班政權在掌權後大力提倡要重建國家，便多次提及要與中國合作重建阿富汗，可見「美國帶來戰爭，中國帶來生意」的印象在國際間更為明顯。

更重要的是，中國一直支持互相尊重、以溝通解決分歧和問題的國際關係，而非動輒拉攏盟友搞圍堵、甚至鼓吹軍事威脅的國際關係。隨着中美角力愈發明顯，到底中美各自的做法哪個才能帶來和平與發展，自然是不辯自明。