200元禮券帶出的老年貧窮問題

政府外展隊日前於石籬社區會堂提供新冠疫苗接種服務，讓街坊尤其是長者即場接種科興疫苗。同時當局又到鄰近商場派發宣傳單張，內容提到年滿60歲或以上的葵青區長者打第一針後，即可獲發價值200元的超市禮券，並且註明計劃只適用於接種科興疫苗。



有關安排確實吸引不少老年市民前來打針，但卻有報道指出身患糖尿病者在未諮詢醫生的情況下貿然決定接種，更有個別一早已經完成兩針疫苗接種的市民為求贈品試圖爭取重覆接種。

老年貧窮趨嚴重

當價值200元的超市禮券都能吸引眾多長者前來接種疫苗，這種情況無疑反映出香港的長者貧窮問題相當嚴重。根據《2019年香港貧窮情況報告》所指，2019年全港有391,200萬名65歲及以上的貧窮長者，貧窮率為32%，較往年有上升趨勢，而且是自2009年以來最高，每十名長者中就有三位被界定為貧窮長者。

政府現行恆常現金支援項目只有善綜合社會保障援助（綜援）及公共福利金計劃下的高齡津貼、傷殘津貼、長者生活津貼，然而兩者卻不能夠同時領取，特別是當長者與子女同住時又很容易讓整個住戶超過資產審查限額，變相限制他們只能領取發放金額較少的公共福利金，從而進一步減了低綜援福利網對於貧窮長者的保障作用。

長者福利有盲點

明明恆常現金支援存在上述缺陷，香港政府卻一直未正視相關問題，反而還將資源投放在安老服務、社區照顧及支援設施，它們固然有助改善全港長者整體生活，但就無助於扭轉長者貧窮愈發嚴重的趨勢。

歸根究柢，長者問題存在多個面向，恆常現金支援礙於設有資產審查，容易令到個別有需要的長者未獲涵蓋在內，故此政府應該好好審視相關制度，做好長者的安全網。