政府早該降低「劏房」租管加幅上限

撰文：評論編輯室
出版：更新：

運輸及房屋局在本周一（13日）向立法會提交文件，接納議員建議，把《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》容許的「劏房」續租加租上限由15%降至10%。此舉雖然能增加租客保障，但為何要等議員和民間屢次施壓後才讓步？

根據政府今次修訂，「劏房」每兩年續租租金加幅將不得超逾差估署私人住宅租金指數變動，並且其上限也會設定為10%；假如租金指數是負數，續租租金則要跟隨下調。過去廿年該指數上落甚大，假若設定15%租管加幅上限，那會有七年的指數較兩年前超出此一比例；若壓至10%，就有十年觸及封頂機制。鑑於公屋供應未來仍然緊絀，「劏房」租金勢必持續高企，而基層收入亦難追及租金加幅，降低封頂上限有助減低相關租戶租金開支。

葵涌劏房居民大聯盟表示，劏房近六年的租金升幅達三成半，但住戶入息升幅只得約一成。（王潔恩攝）

租客保障可望提高

運房局解釋今次「轉軚」的原因是回應議員在法案委員會上提出的關注，並為「劏房」低收入人士提供更多保障。但其實不用等到委員會召開，官員也應知道容許兩年加租15%是厚待業主，漠視基層住屋開支暴增的苦果。明明在「劏房」租務管制研究工作小組撰寫報告期間傳出設定此一數字時，已有多位議員、「劏房」租戶和關注團體表示不滿。

到了立法會上兩月進入法案委員會逐條審議階段，議員提交相關的修正案，政府官員起初仍然企硬，重覆回應此上限「不會過度削弱分間單位業主的利益」。

直至本月6日最後一次會議，運房局副局長蘇偉文仍然強調15%比例是「考慮到《基本法》及《人權法》下對私有產權的保障，從而希望減低法律風險，而且我們也要明白如果過分地把加幅壓至比較低的情況，可能會減低分間單位的供應，對『劏房』租戶來說更不利」。

劏房租務管制研究工作小組向政府提交報告，建議業主在續租時，必須按差估署私樓租金指數變化而定，上限15%。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府「轉軚」解釋未圓滿

局長陳帆曾經說過，即使議員修正案獲通過，政府也不會撤回草案，故無迫切需要主動修訂。但現在官員卻主動修改草案，外界自然好奇政府內部發生了甚麼變化。或許官員承受了一些政治壓力，又或者在計算業主收回「劏房」的機會，甚至只是因為官僚行政原因而這麼遲才修改方案。但不論如何，政府一早便應該站在保障租戶的角度出發，在工作小組報告發布後提出10%上限，這樣才算是施政以民為本。

況且除了加租幅度以外，條例草案仍然有一系列問題需要處理。就日前「空窗期」和缺乏起始租金引致的加租，政府和立法會要加快審議進度，更應考慮為法例設「追溯期」，避免租客在此段期間被迫大幅加租的。另外，對於「劏房」經營者有可能利用「特許協議」形式避開現時以「租契」形式的法例管制，政府現在還是堅持要把責任推給法庭定奪，未從源頭解決，更佳做法是直接立法禁止此類鑽空子。

政府等到議案審議末段才吸納民意調低加租幅度上限，無疑屬於後知後覺。官員必須汲取教訓，日後制訂民生相關的政策時，若目的是提升弱勢群體的議價能力和生活質素，就應該放膽去做。

想要告別劏房不能止於租管劏房租務管制只是改善基層住屋一小步深圳實行樓市參考價　香港劏房租金卻難管控？
劏房
租務管制
運輸及房屋局
01觀點
發表評論...