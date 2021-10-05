澳門防疫值得香港參考

澳門政府於周一（4日）發現三宗感染源頭不明確診個案，三名患者均無病徵且已完成接種國藥疫苗；及後於周二（5日）再新增一宗確診，此名患者同樣已打齊兩針國藥疫苗，但未滿14日，現時澳門外勞裝修群組已累計四人確診。



當地教育及青年發展局接獲衞生當局緊急通知後，宣佈暫停原定周一（4日）的復課安排，直至另行通知。及後按行政長官批示，行政公職局於周二（5日）向公共部門發出指引，免除公共行政工作人員周二至周四（7日）期間上班，以減少疾病擴散風險。同時所有受資助與非受資助院舍，亦即時停止接受親友探訪。

確保沒有防疫缺口是通關前題

其實澳門早在上年9月就已經與珠海政府溝通與協商，可以逐步恢復正常往來，而要保持兩地可以持續通關，就必須防範疫情再次爆發。所以澳門方面必然會採取直接而且快速的應對措施，再配合一直應用的健康碼政策，避免新一波的疫情爆發。觀乎香港市民對於要求香港與內地通關的聲音從未絕耳，澳門應對疫情的手法與應變速度其實非常值得香港政府借鏡。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前表示，本港要持續清零才有條件與內地長期通關，其實關鍵就在於不可以對內地帶來額外風險。而早前香港與內地亦舉行了疫情防控對接會議，為兩地通關作準備，內地提出了五項防疫要求，分別為：患者出院後須在指定處所監察14天、收緊豁免檢疫安排、增加醫護檢測頻率、使用「過關碼」及電話實名制。

香港整體的疫情危機已經處於一個可以控制的階段，已經連續多日未有新增本地個案，但仍然陸得零星輸入個案。再者，澳門在此次前的本地感染個案，已經要數到8月3日及9月24日，可謂相隔多時，足見即使疫情清零也難保再次出現本地感染個案。因此內地要求收緊豁免檢疫安排及增加醫護檢測頻率其實不無道理，港府應積極達成相關條件。

許樹昌透露現時創科局正研發「過關碼」，為通關事務踏出一小步。然而近日亦有市民被指使用虛假「安心出行」應用程式；及食肆負責人沒有確保場內客人掃描「安心出行」二維碼，而遭警方拘捕，顯示使用電子憑證亦存在一定漏洞，故此政府必須謹慎設計，以避免防疫漏洞，令通關無望甚或本地疫情再起。