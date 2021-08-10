堅持「清零」目標　通關才有商量

中國現時以嚴防輸入策略控制新冠疫情，但由南京祿口機場走漏Delta變種病毒個案引起的爆發，令國內外社會討論社會為控疫放棄跨地跨國人員往來。新冠病毒或會長留世上，但人類不應過早放棄控疫，加上內地疫情遠未去到像英美等國那樣的失控地步，因此對中國來說「清零」仍然是現實目標。當內地堅持「清零」對策，香港也不能鬆懈，相信在兩地共同努力下，仍有望恢復通關。



最近關於內地應否追求清零的討論，主要見諸張文宏和高強的文章。前者是上海著名感染科醫生，他在上月底提出與新冠病毒共存；後者則是國家前衞生部長，他不點名批評張文宏的主張「令人詫異」，應該堅持「清零」目標和嚴防境外輸入。

當然必須指出的是，張文宏其實並沒有承認人類敗陣，他也認同要繼續接種疫苗和繼續防控工作，只是提出世界要學會跟病毒共存，這樣中國才能夠與世界互通，讓國民回歸正常生活之餘又能免於對病毒的恐懼。

張文宏。（資料圖片）

「清零」目標仍可達

張文宏的言論之所以激起關注，也許只是基於時機問題。新冠疫情爆發至今已一年多，其實時間不算很長。回顧歷史，人類與病毒不斷對戰，曾經完全消滅天花，也幾乎消滅小兒麻痺症，並且控制了瘧疾和麻疹傳播，其間過程長度動輒是數以十年計。若然當初人類因為病毒難以對付就退而求其次選擇共生、放棄對抗，上述病毒恐怕難被消滅。

再者，內地疫苗接種率至今仍未達到中國工程院院士鍾南山稱的83.3%群體免疫門檻，尚有一定人口數目未曾完全接種疫苗以降低其重症和死亡率。在此情況之下，政府必定要考慮疫情大爆發後的醫療壓力，例如是深切治療病床數量充足與否等；如果當局平衡考量過後發現未必能夠承受，那麼繼續嚴防疫情顯然有助避免消耗資源。

鄭州市加緊開展核酸檢測。（新華社）

通關繫於防疫力度

南京疫情和內地對「清零」的爭論同樣能夠給予香港重要啟示。畢竟在香港這邊機場以至其他關口仍然是防控弱點，一旦失陷很有可能再次讓病毒勢人際接觸擴散開來，屆時港府與內地通關更只會遙遙無期。

內地現在忙於控疫，通關近期估計難以成事，但我們要看到的是內地疫情雖然跨地擴散，但其防控策略已經有序地按城市推行，例如鄭州就實施了閉環管理取代封城，市內數個中、高風險地區居民足不出戶，其他地區則有條件離家，還有全民戴口罩、掃碼、出入辦公室要手持檢測證明。至於未受疫情影響的省市則維持各自防疫要求，民眾維持相當社交活動，跨省往來不受限。

特區政府固然應該有自己的防疫要求，但陸港兩地的社會條件始終不一。萬一本地再度爆疫，港府又能否做好準備瞬間落實如鄭州般嚴格的控制措施，令到內地有信心國民不受感染？只有香港具備同等條件，兩地通關才真正能提上議程。