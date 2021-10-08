施政報告｜新鐵路應引入競爭

《施政報告》提出北部都會區發展策略，並提出興建五條鐵路貫穿都會區和連接前海及深港邊境口岸。若然成事，加上政府早已規劃興建的幾條本地鐵路線，可以說香港再次進入了「千鐵並舉」的局面，但要避免過去十年那樣由港鐵包攬全部項目以致超支、延誤頻生的景況，政府實應開放部分項目引入競爭以便維持工程質素。此外無論最後由哪間公司建造和營運鐵路，政府必須對票價有主導權，確保市民可以負擔。



新建議的鐵路項目包括港深西部鐵路、北環綫支線、北環綫東延、東鐵綫北延和連接尖鼻咀及白泥自動捷運系統，可是上述項目均在初步階段，未有造價預算及時間表。有報章引述政府消息人士指動工時間要在數年後，待確定走線和地質勘探後才開始，又稱新項目會在不影響現有項目的時間表下推進。特首林鄭月娥本周四（7日）回應立法會議員提問時更說港深西部鐵路可以存在競爭，其他新線則會與港鐵磋商工程費和效益。

港深西部鐵路走線圖曝光，將在流浮山設站。

前車可鑑 望競爭帶來進步

近年政府成立了項目策略及管控處以監察項目成本、提升工程表現，不過近年基建表現始終劣績斑斑。在曾蔭權年代推展的十大基建，多項工程均嚴重超支、延期和失誤，東鐵錢過海段到現在仍未竣工。以高鐵工程為例，不論是政府和立法會的調查報告均指出同一時間開展工程導致建造業勞工短缺是延誤的主要原因。再者，上任港鐵主席馬時亨回顧，港鐵隨着工程展開，工程部員工大增九倍至3,000人，結果同事間合作出現問題，甚至指港鐵「規劃上唔好，政府話點起就跟，都要睇自己情況」。日後各個鐵路項目展開之時，政府必須更好監督工程進度。

其次前海的發展比香港快，香港要追落後的話，理應更進一步加快基建工程。即使這些北部都會區鐵路工程在幾年後才開展，屆時東涌綫延線和屯門南延線的工程可望完成主要部分，不至於「極度搶人」，但現正處於研究階段的南港島綫西段和途徑明日大嶼人工島的鐵路會否要「讓路」，官員仍然需要清楚交代才行。

港鐵沙中線工程醜聞，揭開港鐵一鐵獨大的連串問題。（資料圖片）

另外在鐵路經營者數量的問題上，即使未來只有一條鐵路開放競爭，相信亦已足打破港鐵獨大局面。因為不論在建造還是營運範疇，只有存在同行的競爭者，港鐵才會更有動力改善自身表現來保住原有客流，以及在日後爭取新合約。況且，若然未來有其他公司建造新鐵路，港鐵則毋須兼顧本港全部的鐵路工程，所以可以避免管理工作過於龐雜。

有議員擔心接駁不同公司營運港鐵接駁系統時需要支付兩程車費，或者訊號故障時域外公司難以有效地處理維修。然而，現時本地已有跨交通營辦商轉乘優惠，跨境收費和訊號系統的協作亦可參考高鐵、港鐵直通車或海外跨境鐵路網經驗，可見相關意見純屬過慮。

定價權亦要注視

最後，市民對未來港深西部鐵路最為關注的問題，一定是票價定價權誰屬。這個問題之所以重要，因為參考東西隧和大欖隧道基建的經驗，通車後收費往往由營運商控制，政府在收回營運權前幾乎沒有話事權，而政府營運的紅隧因為收費較低而長期擠塞，故此當局未來必須主動掌握更多權力決定票價。

無論如何，港深政府早已計劃興建更多鐵路連接兩地，《施政報告》只是把鐵路規劃升級。惟鑑於近年港鐵在一鐵獨大下千瘡百孔，當香港醞釀新鐵路項目而且獨立於港鐵系統，港府應積極考慮引入其他建造和營運者，提升日後的鐵路服務，並且加強監管車票定價，最終才能夠令市民得益。