利潤才是主導資本走向

微軟旗下職場社交平台領英（LinkedIn）在周四（14日）發表聲明，表示將關閉在中國營運的職業社交網站，立即引來多間外國媒體以「領英撤出中國」為題報道。多間媒體不約而同強調領英是因為在中國面對「大幅提高的運營環境挑戰和更嚴格的中國合規要求」而作出有關決定，並暗示更多的外國企業將因為中國政府的相關行為而選擇撤出中國市場。然而，實情卻是領英並非「撤出中國」，而是將改以一個「沒有社交媒體功能」的網站繼續營運在中國的業務。



作為首間可以進軍中國內地市場的社交平台公司，領英一直以來都配合中國政府的法規。尤其是領英是矽谷之中首個願意放棄中國業務控制權的，並且一直積極地配合中國政府互聯網監管機構的要求。在2014年領英進軍中國內地市場，這間美國社交媒體公司就表明願意接受中國政府的內容審查要求，並且與兩間中資公司紅杉中國（Sequoia China）和寬帶資本（China Broadband Capital）合作，以符合內地的法規要求。今年3月，領英亦跟從中國政府機構的要求，暫停新會員的註冊並且把幾位長期關注中國人權狀況的記者和社會運動家的帳戶屏閉。

微軟旗下職場社交平台領英（LinkedIn）在周四（14日）發表聲明，表示將關閉在中國營運的職業社交網站，立即引來多間外國媒體以「領英撤出中國」為題報道。(網絡圖片)

儘管領英位於矽谷的總部多次重申不同意政府的中國網絡審查的制度，然而他們在中國的業務拓展卻一直未有停止。他們在中國就擁有超過5,000萬的用戶，並且在2015年推出本地化的服務平台赤兔（Chitu），並希望可以跟其他中國的職場社交平台，例如阿里巴巴集團的釘釘（DingTalk）等爭一日之長短。無疑領英在中國受到政府各方面的監管限制，但無阻業務發展。

「撤出中國市場」的一廂情願

事實上，長久以來不同的媒體都會炒作外資企業「撤出中國市場」的消息，並且暗示中國的網絡審查制度和法制將會引發是一連串的「撤資潮」。今年7月，部份美國媒體就以全球資產管理規模達6萬億美元、屬全球第二大資產管理公司領航基金（Vanguard）撤出中國市場為題，指出中國政府日趨頻繁的監管要求嚇怕了不少外資企業，並且將引發新一波金融危機。然而，雖然領英本身在中國市場面對多方面的市場挑戰，他們在周四聲明的末段卻提及他們將繼續籌備「新的求職應用程式InJob」，但這卻被各個媒體有意地低調處理，那麼以為外資正因為中國內地的網絡管制而「撤出中國市場」又是否一廂情願？

近日，美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）亦傳出從中國撤出，然而根據不少報道，近年沃爾瑪在中國市場面對不少網商挑戰，幾年間亦因如此已關閉近百間門店。（美聯社資料圖片）

再者，部份正考慮撤出中國市場的外國企業，也可能因為他們在中國的盈利正逐步減少。相反，外資往往都是因為有利可圖而選擇落戶中國。近日，美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）亦傳出從中國撤出，然而根據不少報道，近年沃爾瑪在中國市場面對不少網商挑戰，幾年間亦因如此已關閉近百間門店。這就足以說明利潤才是主導資本走向，而各地政府最重要的還是提供吸引的市場及營商環境，並按其社會需要而制定合適制度和政策。