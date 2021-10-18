香港需要有效及有力的通關碼

全國人大常委譚耀宗上周六（16日）稱，他與三名列席的代表收到通知，不准到北京參與常委例行會議，原因是香港近期出現一宗源頭不明新冠病毒個案。貴為政要也不獲免檢疫赴京，反映只要香港的記錄追蹤機制不跟內地做法，兩地通關無望。港府不能再在兩地通關條件上溫溫吞吞，要果斷提出回內地者須安裝記錄追蹤程式換取免檢疫的建議，同時要檢討外防輸入策略，收緊免檢疫入境名單，爭取內地信任。



內地今次對待譚耀宗等三人開會的做法有別過往，以往香港即使在爆發疫情，香港代表仍獲准上京，但今次只有一宗源頭不明個案已不容他們參與。譚耀宗沒有直接回應內地是否藉此向港府防疫漏洞和不依照內地通關標準作政治表態，但認為北京一直緊張疫情，而兩地健康碼一天不對接，通關難有共識。

內地今年斷斷續續爆發疫情，源頭也來自輸入個案，雖然各省市政府最終能終結散播，但當中耗費人力物力，阻礙居民生活，因此內地不容讓香港成為防疫缺口。而內地在客觀的防疫形勢之上，考慮到譚耀宗乃主動對外透露其被拒絕赴京，箇中有關通關條件的意味溢於言表。

粵港通關或需再等半年。（資料圖片／香港01）

自願申報藏漏洞

特首林鄭月娥強調與內地免檢疫通關是港府「頭等大事」，但政府的舉動卻難以正朝這方向。創新及科技局局長薛永恆周日（17日）接受電視節目訪問時稱，已向內地專家提出三個依靠自願申報的記錄行蹤「通關碼」方案，包括用戶自行申報行蹤，再由通關碼系統對比用戶有否出入高危地方；由當局列出高危地方清單，由用戶自行對比及申報；以及在用戶同意下，將安心出行記錄上載系統，由系統對照。

自願申報顯然內藏防疫漏洞。萬一市民誤報、漏報或瞞報曾到達高風險地方或者曾接觸確診者，而他們已免檢疫到達內地，兩地衞生部門難以找尋他們檢疫。若然他們確診，更有機會散播病毒。當內地政府要求民眾手機定位，並按健康碼顏色限制高危民眾外出，實在難以容許港人獲優待。

全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

政府要決心落實「頭等大事」

薛永恆坦言香港的通關碼並非沒有技術提升至與內地水平，但要兼顧轉變是否最適合香港。毫無疑問，現行《私隱條例》第33條已要求轉移個人資料至境外地方前需先得資料當事人書面同意，即使條文尚未實施，政府也應遵從條文要求。但法律要求之外，政府官員應主動提出有效而符合社會需要的通關碼方案，而非被動、空泛地推諉說不適合香港社會。在此等事情上，政府應該領導社會前行，而非放任社會不管。

通關要有望，香港除了的記錄追蹤條件要和內地一致外，還要力守防疫線。譚耀宗指香港發現一宗源頭不明個案是北上被拒的原因，但其實新冠病毒不斷嘗試突破重圍，本地不時也有病毒流入社區的例子，包括獲免檢疫的領事家屬和已過檢疫期的外傭等。無論為了通關還是維護本地市民健康，港府收緊豁免和檢測標準也是正確之道。政府專家顧問許樹昌日前亦透露內地要求港方收緊免檢疫政策，例如醫護和機場員工加密檢測，收緊確診患者出院標準等，港府亦可以此作為參考。

通關是民心所向，香港在與內地通關檢疫安排上已經拖拉多月，窒礙了無數商人和親屬來回兩地。內地堅持清零和外防策略，香港設立附加記錄追蹤功能的通關碼是可行方法。