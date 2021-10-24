內地薪酬待遇拉近　香港應設法留住人才

勞福局局長羅致光上周二（19日）出席立法會人力事務委員會的會議，期間就「大灣區青年就業計劃」作報告。該計劃自今年1月推出，共有417間企業就計劃提供3,494個在內地大灣區的職位空缺供本港應屆畢業生申請。至9月30日為止，政府接獲了1,073名畢業生的入職通知，佔計劃約31%的空缺。



不過，該計劃其實收到了超過二萬份求職申請，理論上應可填滿所有空缺。因此，入職比例偏低可能受到很多其他因素的影響，例如疫情之下兩地未通關，令不少人卻步。

內地工作待遇緊追香港

比起高管級的有經驗人士，香港年青人對是否到內地工作更重視薪酬等物質待遇。今年1月，青年民建聯進行調查就發現，近七成受訪者認為「大灣區青年就業計劃」所給予1.8萬至2.6萬港元的月薪是「吸引」或「非常吸引」。而青年對於是否回內地大灣區工作的考慮因素中，薪酬也以44.2%高居榜首。

過去，不少年青人不願回內地工作除了因為對內地制度的抗拒外，其中一個實在原因便是兩地的薪金待遇有明顯差距。不過，香港與內地大灣區的薪金待遇差距已愈來愈窄。今年由香港多間大學及機構進行的調查發現，2020年7月至2021年6月年度香港的平均薪金調整幅度為1.3%至2.1%，而廣東省城市的5.2%至6%。調查亦預見這差距明年會持續。

青年民建聯今日（1月24日）發表「大灣區青年就業資助計劃」調查結果，近七成受訪者認為計劃的月薪吸引，逾四分之三表示會考慮或積極考慮參與有關計劃。

隨着內地經濟快速發展，內地大灣區的薪酬也快速追上。即使香港現在薪金仍比深圳等城市偏高，但按趨勢估計，並非不會被追平，到時內地大灣區工作的吸引力便會更大，亦等如香港留住人才更困難。

香港要留住人才

香港人前往內地大灣區城市工作，無疑是兩地互相交流的良性結果。然而，香港政府首先不應該將提供就業機會的責任推予內地，其次香港發展也需要自己的人才，因此不應盲目地將年青人才推往內地，這樣只會不利香港經濟轉型發展。

香港要與內地合作，但建設大灣區香港也不能甘於人後，甚至成為負累。而如果香港想在未來幾十年繼續有可持續的經濟發展，而非只是繼續「食老本」面對萎縮經濟，那創科等方面的人才自然是不可或缺。

年青人除了考慮薪金為最重要因素外，其次便關心生活及就業環境。然而香港住房不足、空間狹窄，而且生活成本高昂，這都是趕走人才的因素。在內地薪金與香港差距愈低的情況下，香港政府應該要趁早做好準備留住人才，否則屆時可能為時已晚。