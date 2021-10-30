Facebook改名Meta—現實世界的延續還是倒退？

Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）於周四（10月28日）在公司的開發者會議上公布將其改名為「Meta」。他指Facebook公司現時被視為一間社交媒體公司，但他們基因中是要建立一間連接人類的科技公司，未來的Facebook將會由一間社交媒體公司，轉變成一間以「元宇宙」（Metaverse）優先的公司，而公司旗下的科網社交媒體產品包括Facebook、Instagram及WhatsApp等都會為成就Metaverse而努力，其股票代碼亦會由12月1日起由「FB」改為「MVRS」。



「元宇宙」一詞早在1992年的小說《潰雪》就已經被用來形容現實與虛擬世界在網路空間結合，這個概念正好對應到現時朱克伯格提出的想像，亦即讓虛擬世界滿足到娛樂、購物及進行會議等一切需求，使得用戶透過虛擬實境（VR）智能設備及擴增實境（AR）空間技術進入沉浸式體驗的空間內，將日常生活置身於「虛實結合」之中，令人得以進一步在虛擬世界處理現實工作以至進行社交活動。

元宇宙將惡化現存問題

「元宇宙」的願景，或許確能使到部分人在未來的網絡工作獲得更豐富的感覺體驗，但當中存在的私隱風險卻是有增無減。因為「元宇宙」的整體概念遠超虛擬實境等個別技術，而是希望人類可以在數位世界裏有一個類人的3D化身。有人認為它將會是互聯網的未來，但無論在私隱、選擇及行為上，伴隨「元宇宙」而來的似乎將會一種比網絡資訊演算法更大的操縱。

近日Facebook前產品經理豪根（Frances Haugen）出席美國及英國國會的聽證會時，便指控該公司唯利是圖、忽視全球用戶安全，例如明知Instagram損害青少年精神健康但仍無意作出改革，以及對政治人物和高知名度用戶提供差別待遇。正如美國前聯邦通訊委員會主席Tom Wheeler所言，「元宇宙」的出現不但未必能解決現有問題，相反在各平台的資訊互聯互通特性下更將問題惡化。

分散大眾注意力的手法

現時網絡巨企已經放任演算法收集、整合及分析個人私隱數據，配合未來「元宇宙」的發展，企業更可能進一步收集用戶肢體語言數據。既然現存問題仍未得到妥善處理，繼續加快發展「元宇宙」對於整體社會而言未免是操之過急。特別是現時Facebook正面對大量私隱及妄顧用戶安全的指控，公司選擇此刻大肆宣傳其改名及更新發展方向，恐怕只是試圖分散大眾的注意力而已。

此外，歐盟一直都有在私隱及反壟斷問題上針對Facebook，而Facebook在10月時就曾表示計劃未來五年在歐盟創造10,000個新的高技術工作崗位以推動開發「元宇宙」，更在網上發布的新聞稿特別強調公司同樣分享和維持歐盟所崇尚的言論自由、隱私、透明度及個人權利等價值觀，這種措詞難免令人懷疑所謂「元宇宙」發展策略本質只是一種向歐盟示好的手法。

科技發展無可避免，對時空界限的超越也許可以造福人群，但當中附帶而來卻是大量的負面影響，尤其這些影響多數都是難以逆轉，甚至可能造成過份依賴。在確保其安全及利多於弊前，大眾應該對「元宇宙」有更多保留及思考，避免過度盲目追捧。