收緊豁免檢疫有理　配套工作亦要做好

本星期一（1日），政府公布全面收緊豁免檢疫安排，由下星期五（12日）起取消多數豁免類別人士到港後免檢疫安排，以及要求大部分外交人員入境後於指定酒店隔離檢疫。市民以至外交人員初期不適應和不滿新措施實屬正常，政府要做的是方便他們遵從，以盡快恢復與內地及海外通關。



在新的安排下，豁免境外人士入境強制檢疫的類別數目和人數將大幅下降，由48類削至8類。只有跨境貨車司機、跨境巴士司機、機組人員、部分貨船船員和「須履行與政府相關運作的政府人員」可以繼續獲得豁免，其餘像上市公司高層、專業服務人士、政府承辦商等也必須接受酒店檢疫。

居西灣河嘉亨灣的一名俄羅斯總領事館人員居家隔離初步確診，政府當局在10月15日晚採取封區檢測。 （林頌華攝）

豁免群組存在走漏風險

沒有政府及市民都不想早日放寬入境限制，問題是香港有沒有足夠條件。對內，港人整體的疫苗接種率未夠七成，尤其老年人口比例更低；對外，大陸亦不可能容許在豁免機制寬鬆的前提下跟香港通關。偏偏過往本港至少有數宗個案牽涉獲得免隔離檢疫的領事人員或其家人，他們都是在接受家居檢疫期間被發現確診。

值得注意的是，今次措施收緊以後「須履行與政府相關運作的政府人員」依然屬於豁免群組，只是範圍不再涵蓋低於外國總領事級別的人員及其直系家屬。然而當局始終未有詳細交代此一類別具體包括什麼人士，尤其在外界不清楚特區政府內部人員相關安排的情況下，更易讓人產生嚴人寬己的壞印象，港府宜就此公布更多資訊以消質疑。

況且對比中國內地，早前連全國人大常委譚耀宗也被拒絕前往北京參與會議，這就知道大陸嚴防輸入的規格有多高，因此香港這邊對於特區政府內部「須履行與政府相關運作的政府人員」其實也應嚴格把關才對，不宜因為牽涉政府運作就給豁免檢疫。

香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）表示，港府堅持「清零」政策，猶如斷絕與外國的聯繫，從此下去擔心會破壞香港金融中心的地位。 (資料圖片)

應先預備充足檢疫酒店

至於收緊豁免檢疫群組，必然也就代表要有更多檢疫酒店。上月中有酒店業界代表指今年聖誕檢疫酒店房間會增加兩成至1.2萬間，但在疫情仍盛之際的去年12月仍有約2.24萬人從機場回港，而今年全球疫情漸趨穩定後回港者相信應該會更多，屆時房間數目或會供不應求。考慮到特別近月當局編配外傭隔離酒店的情況極不理想，政府必須事先做好準備，與業界商討安排更多的房間以防萬一才是。

最後，疫情趨緩之際，政府反而收緊入境限制，難免會引來一些反感和質疑。但當「清零」是內地的硬指標，而通關是香港頭等大事，政府也只能繼續嚴防輸入內防擴散的方向。再者，本地現行感染追蹤系統實在有欠完善，過度依靠確診者記憶行很容易走漏傳播鏈，因此堵塞漏洞亦屬必然。雖然如此，要令市民、商界和外交人員覺得遵從更多的防疫規則是值得的，政府亦要多作工夫，除了向酒店業界爭取更多檢疫酒店房間外，盡早聯絡內地得出通關的明確時間表及路線圖也有助增加社會信心。