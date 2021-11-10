機組人員豁免檢疫必須檢討

政府月初公布本星期五（11月12日）開始全面收緊豁免檢疫安排，取消航運高管、上市公司高層、專業服務人員、政府承辦商等豁免人士類別，而跨境貨車司機、跨境巴士司機、航班機組人員、貨輪船員以及「須履行與政府相關運作的政府人員」仍能夠繼續獲得豁免。日前正值港府與內地商議免檢疫「通關」稍見進度，豈料本星期三（11月10日）有兩名機組人員在家隔離期間檢測結果呈陽性，各界隨即關注事件會否導致談判出現變數。



根據《若干到港人士強制檢疫規例》第4條及《外國地區到港人士強制檢疫規例》第4條，政務司司長如信納某類別人士進入香港「對供應香港正常運作或香港的人日常生活所需的物品或服務屬必要」，即可指定他們在入境後不用接受與其他旅客相同的強制檢疫措施。與此同時，兩部規例亦指出政務司司長可用書面形式「對任何指定附帶條件」、「取消或更改任何指定或指定的附帶條件」，只是相關文件似乎毋須向社會及市民公開。

來港機組人員未於酒店隔離

對於來港機組人員具體安排，政府網站聲稱現時不打算進入社區者「須在機場酒店房內進行自我隔離，直至下一班執勤航班為止」，欲進入社區者雖然同樣須在指定檢疫酒店自我隔離一定天數，可是其長度「會根據他們的疫苗接種紀錄和抵港前曾逗留地區的風險而釐定」。不過，網站特別指明了相關情況均屬於「一般而言（in general）」，並且沒有交代進入社區機組人員在酒店的隔離天數可否訂為一日以下。

傳染病科醫生表示，機上物品容易受污染，機組人員無落機同樣高風險受感染。（資料圖片 / 江智騫攝）

早前一名接種兩針復必泰疫苗的貨機機組人員在9月20日前往澳洲，並於9月22日返抵香港，然而翌日港府接獲澳洲通報他在當地檢測樣本呈陽性時，涉事人員竟已回到東涌住所，導致相關場所需要進行強制檢測。儘管該人經過調查以後未被列作確診個案，但同類事件上月卻再三於同一編號航班及類近屋苑重演，港府也未有正面回應傳媒關於機組人員酒店隔離安排的查詢，難免讓社會對機組人員造成防疫漏洞的風險產生了憂慮。

內地現行規定比較香港嚴格

而在香港出現上述風險個案之際，國家民航局則於9月23日修訂發布了第八版《運輸航空公司疫情防控技術指南》。無論航班屬於客運或貨運、國際或地區、過夜或未過夜，機組人員通通都要在入境後「執行集中隔離14天，健康監測7天」，唯一例外是未過夜航班裏沒下機的機組人員「入境首次核酸檢測陰性後，免於集中隔離」。尤其值得注意的是，比較今年2月發布的第七版《指南》，最新規定取消了原本容許機組人員在隔離中途或條件不允許情況下轉為居家隨離的各種妥協措施。

機組人員上班必經之路。

香港年初其實也曾經對機組人員施行過較大陸一樣嚴格的檢測和隔離安排，當時規定是欲離開機場範圍的機組人員必須先於指定檢疫酒店自我隔離14天以上和在及後7天接受醫學監察，基本要求大致上跟內地情況相若，無奈港府後來基於其他因素的考慮放棄了此一政策。官員們這種將別的問題置於防疫之上的態度一日不改，放任機組人員、政府人員等豁免檢疫群組漏洞存在而拒絕檢討，與大陸「通關」以至本港整體疫情防控前路恐怕還會是崎嶇滿途。