水價、電費反映能源政策之短視

中電及港燈周二（10日）宣布加價，引起社會對政府電力成本控制之討論。而其實不只電力，在水資源上香港政府亦見短視。構想多年的「海水化淡」，水務署周三（11日）終宣布展開設計與建造工程。水及電資源乃生活之本，政府必須積極有為，以更長遠方式的規劃供應，掌握成本及價格之控制權。

在兩電由燃煤轉向煤氣發電的過程間，天然氣價格對兩家電力公司均有加價壓力，其中尤以中電為甚。（梁煥敏攝）

中電及港燈兩家電子公司加幅分別達2.5%及5.2%。為達到明年港的環保政策水平，中電今年將天然氣發電比例由29%提升至明年50%，亦為此將每度電燃料費提升3仙，以平衡部分燃氣發電的額外成本。

燃料成本上漲 電費早晚加價

電費加價背後，反映香港控制發電成本之不足。在兩電由燃煤轉向煤氣發電的過程間，天然氣價格對兩家電力公司均有加價壓力，其中尤以中電為甚。天然氣既可來自內地的「西氣東輸」，亦可以船運從外國購入液化天然氣。中電原意在大鴉洲興建液化天然氣接收站，惟2008年因政府認為「西氣東輸」已足夠而告吹。當時雖然省下建站開支，但其後中電亦容易因此錯過海外便宜之液化天然氣。

中電2013年和中石油簽訂協議入「西氣東輸二線」天然氣，合約一簽20年。中電的天然氣採購價當時雖較港燈便宜，但翌年國際氣價大跌，港燈更換新買氣合約時，中電卻受制合約，除了張口結舌別無他法。自此兩者天然氣平均氣價成本差達三成多，若中電能以港燈價錢買氣，至今五年可節省120億。

發電成本上升，礙於目前社會民怨沸騰，兩電與政府不敢妄動，致今年升幅仍然有限。去年推出電費紓緩計劃，每戶每月可獲50港元津貼。今年8月政府再推2,000港元電費津貼，再加上政府曾就社會經濟環境與兩電協商，今年市民感受到的電費加幅才勉強壓低。電費升幅受壓，對市民固然是好消息，但若政府只以津貼和補助為兩電加價遮醜，不就「有加無減」的電費機制推行徹底改革，甚至推動兩電控制成本，市民終要承受貴價電費。

隨東江水價格上升，海水化淡成本隨科技改進而降低，本來不可能的「海上化淡」重新排上議程，成為解決「東江水貴」的可行方案。（顏銘輝攝）

海水化淡 時光飛逝

電力之外，水同為生活必須。然而，香港的水資源一直被批評為倚賴外購，未能自主控制成本。水務署周三公布開始設計及建造海水化淡廠，並預計2023年投入服務，屆時市民未來或不必再捱貴水。但計劃始終姍姍來遲，早讓市民等得心急。

海水化淡在2008年已進入水務署視野，其在網頁表示「在2008年推出『全面水資源管理策略』，在『策略』下，香港應開發海水化淡，使水資源更多元化」，惟直至2013年發表研究報告，期間歷時5年。政府報告指出，「逆滲透海水化淡」屬成熟及首選的技術，而其提交到立法會發展事務委員會的文件亦指，海水化淡成本由約20年前的每立方米30元，下降至每立方米12元至13元水平。隨東江水價格上升，海水化淡成本隨科技改進而降低，本來不可能的海水化淡重新排上議程，多元化水供應。

即使水務署亦早知道海水化淡屬未來選項，但政府做事慢一拍，在確定「海水化淡」發展可行後，仍然要市民再等待六年，至今年政府才開始設計及建造工程，驀然回首便是11年光景。

能源、基建等項目須及早部署，有時為了長遠利益，在將來更好控制成本，也要承受短期陣痛。水價與電費既與民生息息相關，亦可謂一葉知秋之實例，叫人好奇政府是否具有規劃願景。