投票率計算爭拗無謂　以政綱爭取支持實際

立法會換屆選舉即將在12月19日舉行，全國港澳研究會理事田飛龍上周四（18日）在報章提出應該以「加權新公式」，即連同功能界別、選委會界別計算「總和投票率」，原因是單單以「地區直選的投票率加以直接衡量」已經不能反映新選舉制度的社會認同度。



有關說法隨即引起建制派的非議，行政會議成員、民建聯葉國謙就表示有關建議「無聊」、「自欺欺人」、「無意思」，並強調投票率應是反映現實情況。



特首林鄭月娥周二（23日）出席行政會議前表示「綜合投票率」並非由政府提出，政府亦反對相關做法。她強調立法會換屆選舉應繼續沿用過往「市民接受的方法」，「清清楚楚地、分開幾個版塊向社會交代」。換言之，有關投票率計算辦法的爭論算是暫告一段落。

無可否認，投票率高低與選舉認受性有着密不可分的關係，論者對於社會脈搏的看法亦某中程度上切中了今日社會的現實情況。問題是純粹以改變投票率的計算方法，從而達到投票率高，其實只是一種假象，甚至如掩耳盜鈴。（資料圖片）

社會氣氛要留意

惟投票率非一切

有關投票率計算辦法的討論之所以出現，無疑是因為今年立法會換屆選舉的氣氛大不如前。一些人憂慮低投票率將導致選舉結果的認同性受到質疑，遂提出改變過往的做法。無可否認，投票率高低與選舉認受性有一定的關係，但以改變投票率計算方法而達到更高的投票率，其實只會是一種假象，甚至如掩耳盜鈴。

說到底，我們也要先了解市民為何對於投票有保留。根據民調機構香港民意研究所在上月（10月）公佈的一項調查，53%受訪者表示因為幾乎全部候選人均來自建制派而減低了投票意欲，46%受訪者表示假如主流民主派不能參選，亦會減低投票意欲。既然這是社會現況，真正問題是我們應該以怎樣的目光面對，並如何才能增加市民對立法會選舉的關注？

首先，高投票率亦不一定代表制度獲得社會支持，正如立法會前主席曾鈺成指歷年投票率都有波動，反問過去高投票時「出來投票的人，就等於支持當時的制度？」加上，是次投票是為選舉制度改動後的首次選舉，不少市民仍然對於新安排不熟悉，部份候選人亦昔日曝光率不高，社會氣氛相對簿弱是可以理解。

儘管田飛龍有關說法或許有其可取之處，卻隨即引發建制派中的爭議，其中行政會議成員、民建聯葉國謙就表示有關建議無疑是「無聊」、「自欺欺人」、「無意思」，但卻強調投票率應是反映現實情況。

用實際的願景和主張吸引市民支持

一些人或許執着於投票率的計算方法，但各候選人的願景和主張永遠才應該是選舉的核心。正如上文提及，是次選舉是「完善選舉制度」後的首場立法會選舉，不論由誰當選，他們作為來屆立法會議員，主張和願景都將會主接影響着香港社會的發展。因此不論候選人提出「改良經濟結構」、「如何解決分配不公」抑或其他主張，這些才是今次選舉的重點和關鍵，並且方是投票率的「票房保證」。

無論過往的高投率和選舉氣氛如何，那些都已是舊日往事。如今的選舉議程不再糾纏於誰人想像出來的「一國兩制」，反之是還原基本思考香港社會如何突破過往的思維困局，尋找更包容、前瞻的社會發展方向和財富分配辦法。而各候選人在此時能夠提出什麼主張，才是最應吸引大家關注和批判的。