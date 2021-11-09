社會應看到未來議會氣象正在形成

立法會換屆選舉提名期踏入最後一周，選舉事務署截至周一共接獲111份提名表格。行政長官林鄭月娥周二（9日）出席行政會議前指，她初步觀察選舉的報名情況，認為今次換屆選舉不乏具廣泛代表性的人士參選爭取市民支持。



縱使部份傳統民主黨派仍迷失於近兩年的政治發展和變局，但當中始終不乏有志服務社會的人士，他們願意放棄熟悉的工作範疇和舒適圈，參與新形勢下的選舉和競逐議會的席位。事實上選舉並非朝着部份人心目中的「理想方向」發展，然而今次選舉毫無疑問對於本港未來的政制及社會含有重大意義。

現時已經報名參選的名單中，就不難發現具內地和國際背景、立場理性務實或具多年政策研究經驗的專業人士。

「忠誠」不再是唯一尺度

回歸以來，香港對於選舉政治的想像總是深受「建制」、「泛民」對立的觀點約束。屬於建制派的各個政黨因為與北京或內地官員維持緊密溝通而被認定是「忠誠」，泛民主派則與中央政府保持一定距離時則被認為有欠「忠誠」，於是「忠誠」彷彿成為二者的唯一分界線。不過，部份建制派的議員卻又往往只能仰賴他們的「忠誠」形象取得選民支持，而在問政、議政的工作上則是乏善可陳，「忠誠的廢物」一說便由此產生。一些市民認定了這批代議士只因「忠誠」才取得議會的入場券，其能力更難以獲得他們的真心認同。

隨着新一屆立法會選舉引入新的機制，本港選舉似乎終於擺脫了「忠誠」作為唯一尺度的困局。在建制陣營中，「忠誠」不再是值得討論的前提，過去一些對議會冷感的社會精英變得願意放下身段，投入選舉爭取市民支持。現時已經報名參選的名單中，就不難發現具內地和國際背景、立場理性務實或具多年政策研究經驗的專業人士，例如團結香港基金會的黃元山、本身是《基本法》專家同時為華潤集團粵港澳大灣區辦公室主任兼秘書長的李浩然等。他們參選可謂一改傳統建制派以往單一的選舉形象，亦正正說明當「忠誠」不再是選舉命題時，有能力的人更有機會代表市民在議會發聲問政。

華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然參選立法會選委會界別。（梁鵬威攝）

重新界定議會文化氣象

有人或許會將今次選舉重點放在泛民主派退場之上，但相信他們亦不能否定今次選舉亦將重新界定往後議會的文化和氣象。尤其是當選舉了多了一群重視策略研究、熟悉國情和具學術地位的參選人，議會的文化和氣象估計亦將朝着這個方向發展，對於香港長遠發展應該不無裨益。

無論我們以怎樣的目光觀望這場選舉，客觀現實是一番新氣象正在逐漸形成。過去建制派令人側目的頹勢，或有望因為今次的新臉孔與背景一洗而空，而更重要的是今後香港政治不再是討論「忠誠」與否的場所，議會核心將會變成「能者居之」，新一屆議會成員必須身體力行展現高質素的問政和議政能力。

立法會參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。