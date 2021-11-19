寬容接納參選人　良政善治方為重

本星期五（11月19日），政務司司長、候選人資格審查委員會主席李家超公布，本年立法會換屆選舉接獲的154份提名有153人獲裁定有效，唯獨醫療衞生界候選人劉子進因受僱於政府部門而不能參選，其餘地方選區、功能界別及選舉委員會界別候選人皆順利「入閘」。李家超指出各個參選人有多樣政治理念、背景和階層，符合「均衡參與」和具備「廣泛代表性」，而且他們全都來自不同政治光譜，足以證明新選舉制度「不是要搞清一色」。



今次選舉被視為「非建制派」的候選人合計有13位，包括：社會福利界狄志遠（新思維）、會計界文思怡、港島東潘焯鴻、港島西方龍飛（獨立民主派）、九龍東陳進雄（民主思路）、九龍西馮檢基、九龍中譚香文、新界東南蔡明禧（基層民主派）、新界北曾麗文、新界西北黃俊瑯（新思維）、新界西南劉卓裕（獨立民主派）、新界東北黃頴灝（民主思路）與黃成智，他們全都順利通過資審會的審查得以順利參選。

個別爭議不礙入閘參選

個別「非建制派」候選人以往曾經做出一些帶爭議性的言行，有人曾表態支持「城邦論」，有人曾在社交媒體上展示「光復香港、時代革命」口號，也有人曾參與「就全國人大制定港版國安法草案之聲明」聯署。不過，資審會經過考慮後，還是認為他們全部都符合參選資格，這或許反映香港尚有一定政治空間。只要有志之士並未觸犯「紅線」，他們都可以繼續參加立法會選舉。全國港澳研究會副會長劉兆佳亦推測，參選人在爭取選委提名及資審過程中或已作出了確實及鄭重保證，願意推翻過去立場，表明不認同某口號等。

然而，李家超在記者會上被問及有關情況時，只是簡單回應有就事發時間、當時環境、適用法律有否追溯期等因素作出「綜合考慮」，並且強調每一個案皆有獨特的事實及環境、資審會判斷是按照同一尺度云云，如此解畫恐怕無法能讓公眾完全明白到底如何才能符合相關標準。因為上述的一些事件或行為過往曾被選舉主任作為例證，質疑和裁定其他個別人士的參選提名無效，或者被當局質疑和不信納區議員宣誓有效性。

劃界未盡清晰令人卻步

儘管負責這些審查工作的並不是資審會本身，可是它們判斷標準應該同為對象是否擁護《基本法》及效忠中華人民共和國香港特別行政區。對於社會而言，新制度、新常態下的界線及合資格準則尤其重要，假若當局未能清晰說明，可能會令一些具能力的有志之士卻步，結果自然是不利於選賢任能。

無論候選人資格審查判斷標準及結果如何，這次立法會換屆選舉已可以確定依然容許「非建制派」成員參選及首次出現全數界別均有競爭情況，社會因此也應該將焦點放回討論一眾候選人的政綱及表現上，以求選出真正具有合適議政、論政能力的民意代表進入議會發聲和監督施政，避免近年立法會因議員政治分野而無法順利運作的亂象再度上演。

（關於其他立法會候選人的政治聯繫及派別取向，請見選舉事務處網站連結及《香港01》專題網站。與狄志遠一同參選社會福利界的有朱麗玲、葉湛溪，與文思怡一同參選會計界的有黃俊碩、黃宏泰、翁健，與潘焯鴻一同參選港島東的有吳秋北、廖添誠、梁熙，與方龍飛一同參選港島西的有陳學鋒、葉劉淑儀，與陳進雄一同參選九龍東的有鄧家彪、顏汶羽、胡健華、李嘉欣，與馮檢基一同參選九龍西的有鄭泳舜、梁文廣，與譚香文一同參選九龍中的有李慧琼、楊永杰，與蔡明禧一同參選新界東南的有李世榮、林素蔚，與曾麗文一同參選新界北的有劉國勳、沈豪傑、張欣宇，與黃俊瑯一同參選新界西北的有周浩鼎、田北辰，與劉卓裕一同參選新界西南的有陳恒鑌、陳穎欣，與黃頴灝、黃成智一同參選新界東北的有陳克勤、李梓敬。）

