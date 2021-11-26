當社會問題變成節目題材

近日無綫電視資訊節目《東張西望》指出，一名聾啞女子被屋苑女保安繼承了其父親遺產，繼而被佔屋換鎖，自己更要淪落街頭，節目播出後引起廣泛關注。是次專題在周四（25日）播出最後一集，預告片中可見女保安態度急變，甚至向聾啞事主跪地認錯，有如戲劇般的發展引起大眾好奇結局如何。



網絡上眾多聲音指節目組有質素，認為可以幫助弱勢市民取回公道。不過該節目不少涉及的個案都有一個共通點，就是其實直接或間接牽涉到不同政府部門的工作。當市民尋求公權力以外的幫助，訴諸於大眾傳媒時，我們也可以反思是否現有機制未能有效地應對問題。

美華痛失安樂窩後，仍堅持每晚回到家門前，但只能在門外露宿。（《東張西望》截圖）

隱形案例存於社區之中

節目不時以社會問題作為拍攝題材，如年初「大角咀婆婆蟑螂屋」事件，大量蟑螂及老鼠因老婦屋內衛生環境惡劣而滋生，害蟲更漫延至附近單位。雖然節目中有出現過食環署職員到場巡視，但雙方只是隔門對談，未見有任何實質成效。後續跟進報道於10月時播出，因老婦即使在租約完結後超過一年仍不肯遷出，衛生情況完全沒有改善，而業主最後更要尋求執達吏幫忙事件方得以解決，凸顯出食環署的執法力度仍然有待加強。

另外同樣牽涉到害蟲滋擾鄰居的案件有「馬鞍山獨居老人蟑螂屋」事件。當事人是一名長期病患者，截肢後不良於行，日常生活要使用外置便袋，難以自行清理家居。結果家居環境衛生每況愈下，甚至影響周遭居民。

即使事主需要面對大量問題，但房屋署在事件上並沒有提供足夠協助，社會福利署亦沒有社工跟進事件，而且事主更沒有合適的便袋使用，明顯需要外展醫護人員的協助。以上種種問題最後由一個資訊節目聯絡不同單位，包括滅蟲專家、社工、護理人士以及志願者上門解決。縱然各部門可以將責任歸咎於事主沒有主動申請協助，但對於一些特殊情況，部門處事或許更需要彈性，令隱藏於社區中的案例得到適切幫助。

屋主鍾生行動不便。（《東張西望》截圖）

當傳媒有愈多社會問題可以作為題材，或許愈意味著問題正充斥於社會之中。若然有關機制未能應對問題，或相關部門警覺性不足，傳媒雖然有時可以協助將案件曝露在鎂光之下，但效果亦只限於一時。真正可以持之以恆地協助市民解決問題，終歸亦離不開政府部門提供的支援。假若政府部門能夠充分解決一方市民的難題，它們就不會變成大眾茶餘飯後的話題。