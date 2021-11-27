高齡司機體評從嚴　兼而壯大基層醫療

本周四（25日），申訴專員公署發表主動調查報告，建議規範化高齡司機申領駕駛執照的體格證明，尤其是職業司機應該訂明較嚴格的體格要求，同時也應該探討便利體檢的渠道。報告相關建議合理，但是政府其實亦能順勢藉此推廣醫療券和普及基層醫療。



申訴專員公署在報告中向運輸署提出四項建議，包括具體訂明檢驗項目，並為醫療人員提供指引；為指定年齡商用車司機制定檢驗制度和訂出較嚴格的要求；加強駕駛人士宣傳教育；以及探討方便商用車司機進行體格檢驗的途徑。

申訴專員公署建議運輸署為申領車牌所需的體格證明訂明檢驗項目，並就此為醫療專業人員提供指引，讓 他們更有效地評估申領車牌者的身體狀況是否適宜駕駛。(申訴專員公署圖片)

檢驗措施相形見絀

本地法例規定市民年滿70歲起，至少每三年向運輸署提供「體格檢驗證明書」才可領車牌或續車牌。隨着香港人口老化，領有車牌的年長司機人數亦逐步上升，70歲或以上的駕照持有人從2016年的37,271人增至去年的73,358人。不少長者身體健康且具充足工作能力，而慢性病只要控制得宜亦不一定影響日常工作，可是人的身體機能總會因年齡漸長而減退，故此公署建議運輸署增加司機體格證明要求來減低交通意外風險有其道理。

不過，有關證明書的現行規格相當粗疏，醫生只需總結申請人在體格方面是否適宜駕駛車輛，以及填報申請人在駕駛時是否有需要戴眼鏡或助聽器，但沒有具體規定要進行哪些必要檢驗項目，而且醫生還可自行決定數據或結果以支持其結論。

再者，法例沒有對商用車輛採取較嚴格的體格要求，老人科專科醫生佘達明接受電台訪問時便指出，醫生依賴司機提供資料，角色被動，因此認同公署改革建議。此外，有的士和貨車司機代表亦在節目表示支持公署建議。

比較其他地區，收緊高齡司機申領車牌條件亦算國際趨勢。以新加坡為例，已有車牌者在年滿65歲之前要自費做指定項目身體檢查，重型車和公共車輛司機須每年覆檢，較私家車和電單車司機的三年一次頻密，而檢查的嚴格程度在70至74歲期間提升，年屆75歲者則不能再續領。至於中國內地申領商用車車牌的人士，其認知和肢體健全程度較申領私家車車牌的的人士為高，甚至禁止60歲以上人士駕駛中大型客貨車。

隨着人口高齡化，近年申領駕駛執照的年長人士上升。統計數字來自申訴專員公署報告。

把握契機擴展醫療券及基層醫療

既然不論政府、醫生、運輸業界以至國際經驗都支持體格檢驗制度改動，下一個要討論問題自然是誰付鈔。現時專營巴士和電車公司有為旗下司機做身體檢查，但其他公共和商用司機就沒有規管。公署建議資助有經濟需要的職業司機，並探討運用長者醫療券和衞生署長者健康服務進行檢查。運輸署稱正探討應否及如何修訂相關要求，並於明年上半年諮詢持份者意見。

其實，高齡人士本身就應該加強留意身體狀況，而醫療券一向被指多用在治病而非預防和管理，因為政府可透過今次要求年長職業司機體檢的機會，推動更多的長者定期使用醫療券，及早發現病患和和給醫護人員跟進，對整個社會也不無好處，因為他們感受到基層醫療的重要性後，就有更大機會將之推介至親友同業。