聯儲局終須面對通脹現實

撰文：評論編輯室
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本周二（11月30日），美國聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會上談及未來政策時，一改以往對收水政策極為鴿派的態度，強調是時候改變對「高通脹只是暫時」的判斷，認為有必要加快減少買債（Taper）甚至加息的速度。

我們早前已指出，鮑威爾的政策取向往往基於現實數據，並非單純傾向「鴿派」或「鷹派」。例如他雖然在新冠疫情爆發後一直對放水非常鴿派，但他卻也曾在2018年非常「鷹派」地在一年內加息四次。

Omicron無阻放鷹

就在鮑威爾在國會上放鷹之前不久，11月底新的新冠變種病毒株Omicron在南非等地爆發，並有跡象向全球擴散。由於Omicron變種中有大量刺突蛋白突變，估計可能會繞過現有免疫網造成新的感染潮，世衛亦已將其列為「值得關注變種」。無可否認，Omicron對人類有一定的威脅，更可能打擊正在復甦的經濟活動。國際金融機構最初甚至估計Omicron有可能推遲聯儲局Taper及加息的收水周期。

美國聯儲局主席鮑威爾出席美國國會聽證會時稱，通脹上升風險增加，是時候撤銷通脹只屬「暫時」的字眼，又指適宜考慮提早數個月結束「收水」減買債的行動。

即使按照鮑威爾今年稍早的邏輯，Omicron可能造成的影響仍難估計，對經濟復甦造成一定壓力，因此政策應該保持審慎耐心地觀察其變化。然而，鮑威爾周二的表態顯然不受Omicron的影響，反映了聯儲局的政策取向正在起根本的變化。

聯儲局重新正視通脹威脅

美國經濟當下面對兩難困境：一方面經濟尚未完全復甦，而且疫情尚有新的威脅，收水將打擊經濟復甦，更可能刺破已經到達歷史估值高位的美國股市及資本市場；然而另一方面，繼續放水將使美元貶值及推高通脹。

聯儲局之前一直對放水持「鴿派」態度，是認為通脹威脅不算大，但這個估計已被證明是錯的。在通脹屢屢破頂之後，鮑威爾最終承認通脹問題遠為嚴重。聯儲重新評估問題，很可能反映了通脹的威脅已經到了無法繼續無視的程度。

鮑威爾發表講話後該日美股全線收跌，道指收跌652點。

過去幾個月的事實證明，持續放水的最大受益者是資本市場及較富有的人士。按美國研究所指，美國富豪自2020年3月至2021年8月間的財富增長了62%，當中極端的例子如著名電動汽車生產商Tesla的總裁Elon Musk的身家更暴增六倍。相反，放水對提高就業的效果則遠遠不夠，由於各種原因美國的就業人口至今尚未回復至疫前水平。另一方面，放水卻進一步推高了本身已經因產業鏈破壞而大幅增加的通脹水平。通脹有着累退性質，對低收入家庭的影響遠大於富人，而且富人有閒錢進行投資增值，因此持續高通脹必然對低收入人口的影響更大。

聯儲局情願冒着刺破股市泡沫的風險而放出鷹派強硬信號，同時也反映了政策制定者開始認識到照顧廣大美國低收入人士，遠比維持資本市場的表面繁華更為重要。這對美股盛宴雖不是什麼好事，但對於一般美國人而言，卻也算是不幸中之大幸。不過歸根結柢，美國如今不得不作出這兩難決定，乃當初過份依賴貨幣政策之過也。

美國通脹問題恐將惡化下去美聯儲正努力淡化經濟問題美聯儲承認錯判通脹　別讓樂觀主義蓋過現實
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