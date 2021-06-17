美聯儲承認錯判通脹　別讓樂觀主義蓋過現實

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-17 16:55

美聯儲局公開市場委員會（FOMC）於本周三（16日）開會議息，最終決定維持聯邦利率不變，但卻將美國今年通脹預期由2.4%大幅調高一個百分點至3.4%，而表示委員對加息預期的「利率點陣圖」反映聯儲將很可能於2023年加息至少兩次。對於美聯儲的議息結果，評論普遍以代表強硬的「鷹派」去形容，不過考慮到這次會議實質結果，美聯儲的預測仍然是相當保守，還遠未到強硬的水平。

美國通脹在過去兩個月增長迅速，4月綜合消費物價指數（CPI）並比大幅增長4.2%，5月CPI則增長5%，創下2008年以來13年的高位，這不單遠高於聯儲局所設定的長期通脹水平2%，也遠高於市場所預期。而且通脹環比已多月出現正數，反映通脹並沒有放緩的跡象，不太如聯儲局一直所說通脹只是短暫的。

通脹問題一直是最近議息會議中的重點議程。

在連續兩個月高通脹的數據陰影之下，FOMC於6月的議息會議在事前已被認為是判斷聯儲局政策會否有轉向的關鍵指標。從議息結果看，聯儲局終於將自己之前對通脹只是短暫性的樂觀預期修正過來。聯儲不單將通脹預期大幅調高一個百分點，而且鮑威爾在發表中也承認，通脹要比當初所預期的高及持久。市場評論不少認為聯儲局先前對於通脹的預期過於樂觀，現在看來是聯儲在現實數據下終於屈服。

聯儲仍然很「鴿」

不過，縱使聯儲承認通脹比自己想像中嚴重，比起上次以至於以往的口吻略為「鷹派」，但整體聯儲局的政策取向仍然是相當保守。例如有關於關鍵的減少購買資產（taper）問題，聯儲在今次議息中仍然未有具體說法，只是說「談到該何時談到這問題」（talking about talking about it），這仍即意味着即使要減少購買資產，很可能也是今年年底至明年初的事。

至於加息時機，聯儲所出的時間表顯然最快也得在2022年較晚的時候進行，一則是從減少購買資產至實際加息之間會有一些時間，二來是利率點陣點仍然顯示大部分FOMC委員預期2022將不會加息，18人當中只有7人預期2022年會加息一至兩次。而13人預期加息會在2023年中發生。這個預期比起3月上次會議時對加息預期雖然加快了，3月只有4位委員認為2022年會加息，7位認為2023年會加息。但即使真的於2022年底加息，距離現在還有一年有餘，聯儲局提早做好預期管理，相對而言也是盡力溫和保守，避免對資本市場帶來太過衝擊。

美聯儲6月議息會議的「利率點陣圖」。（來源：美聯儲官網）

聯儲可能進一步自我修正

市場對於聯儲議息的著眼點，也許並非其實際內容，而是擔憂聯儲局正在加快自我修正的傾向，這令市場更加不信任聯儲局現在相對「鴿派」的說辭。從3月至6月短短3個月，聯儲局點陣圖顯示加息速度有可能提速整整一年，而通脹也比想像中要來得持久。市場本身已經多番質疑聯儲局輕視了通脹預期，這些改變令市場對聯儲局的說法更加不信任，也即是說現在相對還算「鴿派」的講法有可能在數月後又再更「鷹」。市場擔心的不是聯儲局現在這個版本的說法，而是擔心將來的不確定性正在增加，因為聯儲局很機會因為實際數據而變得更「鷹派」。

因此，未來市場只會對通脹及其他經濟數據更為敏感，相反可能漸漸對於聯儲局這種安慰人心的講法更為麻木。美國貨幣政策的不確定性將會打擾到各地資本市場，香港股市未來也很可能由這波不確定性所牽引，風險漸高。香港的決策者應該更準確地研判形勢，不能對風險過於樂觀。