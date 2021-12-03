放下政治有色眼鏡　溝通追求世界大同

近日，有關中國網球明星彭帥的性侵消息繼續發酵，國際女子網球協會（WTA）在周三（1日）更宣佈將暫停所有在中國包括香港在內的女子職業網球巡迴賽，並表示中國政府的做法是主要原因。WTA行政總裁賽門（Steve Simon）在公開聲明中指控「中國政府一直沒有認真調查有關事件」因而導致相關的決定，而由於他本人以及WTA亦「嚴重懷疑彭帥是否自由、安全，並且不受審查、脅迫和恐嚇」，因而決定停辦所有賽事。



隨着中國近年與美國以及不同西方國家在多個議題上的分歧加深後，一些國際組織似乎亦已經戴上了「新冷戰」的眼鏡，以各種似是疑非的指控嘗試與中國撇清關係，示範了「靠邊站」的民間外交操作。與此同時，各國亦樂於以「外交杯葛」的行為，進一步建立「敵我分明」的對壘陣營。然而各個西方國家以及組織以這種方法處理與中國的關係，試問可以促進了解還是徒令歧見加深？

彭帥事件繼續發酵。（Getty Images）

新冷戰的有色眼鏡

從國際女子網球協會處理彭帥對於中共領導人的指控，不難發覺「新冷戰的有色眼鏡」左右了西方社會部份人的判斷能力。事實上，有關「彭帥被中共高層性侵」的指控源於微博一篇帖文，繼而發酵成國際事件。有關帖文的指控是真是假外人難以定論，但事件中的主角彭帥多次發表聲明及在社交媒體上更新自己的狀態，甚至在上月21日與國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）進行了視像通話並表示自己「安全無虞」，WTA的取態就有着多少令人莫名奇妙的感覺。

賽門一再要求中國政府在傳聞上進行深入調查，客觀上只是為了與中國撇除關係。尤其是賽門一再強調彭帥的人身安全成疑，並且藉此作為停止在中國舉行女子職業網球巡迴賽的理由，似乎就說明賽門心目中對事件早已落下判斷。即使巴赫在與彭帥會談後表示國際奧委會一致認同彭帥的安全「無虞」，西方社會對於「彭帥安危成疑」的看法仍然選擇了深信不疑，並且忽略其他的因素和證據。

西方社會的領袖都要反思一個簡單而直接的問題：假如因為政治的成見和目光而杯葛與中國在非政治化的領域上的交流合作，世界就可以變得更好嗎？世界變成「敵我分明」的對疊又是否世人所樂見？

民間交流能促進互相了解

事件發展至今，部份組織選擇了以「新冷戰的有色眼鏡」看待問題，再斟酌什麼是事實或許已再無意義。問題是這種政治的杯葛是否可以達致國際社會循更好的方向發展？尤其是，國際化的體育運動和賽事本來就是為了追求世界大同，因為世界各國求同存異而存在和發展。

昔日中國與西方社會進行「乒乓外交」，甚至重新投入國際社會的懷抱，參與奧運等世界性賽事。這之所以為世界所樂見，就是因為各國可以放下政治的成見，從而得到互相理解和交流的機會。今日，不但彭帥事件被一個體育組織作為理由表明停辦在中國的賽事，舉行在即的北京冬奧亦被各國以各種理由打算實行「外交杯葛」。西方社會的領袖都要反思一個簡單而直接的問題：假如因為政治的成見和目光而杯葛與中國在非政治化的領域上的交流合作，世界就可以變得更好嗎？世界變成「敵我分明」的對疊又是否世人所樂見？