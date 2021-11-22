杯葛冬奧事小　中美溝通事大

中美兩國上周二（16日）完成了籌備多時的中美元首對話，然而不足一星期後，《華盛頓郵報》就透露白宮正在考慮抵制北京冬奧會，藉此表達對中國人權狀況的不滿。有關消息上周四（18日）更得到美國總統拜登在白宮接見墨西哥總統奧夫拉多爾（Andres Manuel Lopez Obrador）和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）時證實。據報白宮將在日內公佈更多詳情，杯葛措施將屬於外交表態，不會影響美國運動員參賽。



有關措施可謂美國一貫的外交表態，卻無疑會加劇中美兩國之間的矛盾和隙縫。美國要是在這間外交姿態上佔盡了便宜，另一方面又怎樣尋求在華擴大實際經濟利益？特別是當美國仍然尋求和中方在多個領域上合作，包括地緣政治和軍備問題上得到中國積極的配合，此時這些了無意義的政治舉措只會把問題加深，無助創造合作條件和突破現時中美兩國緊張的關係。

2021年11月15日，美國華盛頓，記者們在白宮觀看美國總統拜登與中國國家主席習近平的虛擬對話。(路透社)

擺擺姿態的「道德責任」

過去幾個月來，美國朝野一直有聲音要求拜登對中國的人權狀況採取更強硬的措施。民主黨籍眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）強調，拜登應該履行美國作為民主國家的「道德責任」；共和黨參議員科頓（Tom Cotton）表示即使拜登杯葛北京冬奧，亦只會是「太少和太遲」（too little too late），而應該考慮更嚴厲的措施，而且不應排除全面的抵制。

基本上，美國朝野均主張應對中國實行強硬措施，以示美國在人權問題上的道德責任，並且認為如果美國在這問題沒有明確的立場，亦必將令美國在所有有關人權狀況的事務上失去了發聲的權利。

美國民主黨資深眾議員、眾議議長佩洛西（Nancy Pelosi）就一直強調總統拜登應該履行美國作為民主國家的「道德責任」。

然而，當佩洛西指出美國作為民主國家應該堅負起道德責任，但提出的杯葛卻只是美國總統不應該出席北京冬奧的開幕禮，這就足以說明所謂的「道德責任」亦不過是擺擺姿態，可以給予北京幾多壓力相信亦是人所共知。

虛榮感遮蔽了重要的中美議程

再者，正如在中美元首對話中，拜登在多個範疇上均尋求與中國的對話和合作。美國工商界人士尋求來華更便利的渠道，還有氣候變化，甚至是在地緣政治上遏止不穩定的局面擴張等，這些都是中美兩國重要的議程。而中美兩國峰會後，習近平與拜登同意在軍備控制的問題進入更深入的對話，並且期待中國加入與俄羅斯在軍備控制條約，就足以說明中美兩國之間實際上有重要的議題留待兩國合作並尋求共識。

拜登就任以來，美國軍艦已五度通過台海，引發中國國防部與解放軍東部戰區的強烈抗議。（美國第七艦隊官網）

在會談結束後不久，美國再次採取這種無謂的姿態外交，只會阻礙更多的重要議題。若然中美關係被這些無聊的「外交杯葛」破壞了得來不易的溝通合作氣氛，美國又怎樣稱得上是負責任的大國？