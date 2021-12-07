走出自身民主道路　香港不用左顧右盼

周一（6日），團結香港基金旗下的香港地方志中心在禮賓府舉行活動，期間國務院港澳辦主任夏寶龍就即將本月19日舉行的立法會換屆選舉發表講話。其中，他以大篇幅的內容談及立法會選舉的發展正是向「五光十色」並具「有多樣性」的方向發展，而絕非如外國所批評搞「清一色」的選舉。



他形容153名候選人「來自不同的政治團體、政治派別，代表不同的政治光譜，持有不同的政治理念和抱負」。加上，新的選舉制度下，全部議席都具有競爭性，而且今次選舉都在「更加理性、公平、有序，更加注重民生和發展議題」下進行。夏寶龍形容本月19日立法會選舉將有着重要意義，「大家投下的不僅僅是個人的選票，更是對『一國兩制』的堅定信心、對國家富強昌盛的美好希望、對香港繁榮穩定的共同心願。」

夏寶龍發表講話，大篇幅談及立法會選舉。（團結香港基金截圖）

今次有北京官員在選舉前發表講話，按照往年做法而言並不常見。即使外界對於有關講話解讀眾說紛紜，有說北京意思是將不會過份重視即將立法會投票率，亦有言相關講話是為了駁斥西方對於香港選舉的質疑。香港社會亦應在這個時刻放下成見，細心思考幾個關乎香港民主發展的重要問題：香港今日應該走上怎樣的「民主道路」？而我們又是否寧願因為繼續左顧右盼，期待一種不符「香港現實」的選舉模式，而最終錯過並失去了走出符合香港現況的「民主道路」？

告別幻想與誤判

事實上，香港回歸24年以來，我們或許曾在民主路上兜圈、撞板，左顧右盼外國媒體評價，向過錯誤方向作追求。誠如夏寶龍主任在講話所言，過去社會部份人多少有過追求香港走上西方式民主道路的幻想，並且錯判北京會在香港問題上因為外國干預和種種壓力而讓步。過去這種出於對現狀的誤解導致香港出現社會失序、經濟失衡的情況，甚至特區政府的管治亦因此陷於失治危機。無日無之的極端分歧亦影響着香港社會正常發展，連帶讓選舉和議會也失去了良性競爭和互動。

夏寶龍稱新選舉制度「五光十色」，競選活動正熱火朝天地進行。（資料圖片）

立法會換屆選舉在即，今次的選舉正好是一次讓我們告別過去不切實際的政治幻想、糾正對現實情況錯誤理解的良機。香港社會需要明白和接受過去流行的一套「西方民主」看法深受外國部份政客的價值觀影響，它們事實上未必符合香港現況，想要推動未來發展不能再糾纏於過去的錯誤幻想。

香港要走出屬於自己的民主道路

不論社會部份人士是否仍然執意沉醉於他們自身的幻想之中，香港正逐步走出一條屬於香港、符合香港現況的以民為本的「民主道路」始終是不爭的事實。現在各個立法會候選人尋求市民大眾的支持，並且提出各項理性的主張，期望成功躋身立法會後可以進一步落實他們的願景。即使並非每一次的選舉都有完美而且切合自己取態的候選人，然而正正是對於選舉的堅持，堅持善用手上的一票，一個社會才能走出屬於自己的民主道路。