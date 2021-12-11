擴大「疫苗氣泡」前要做好準備

香港現場演出及制作行業協會顧問、寶輝娛樂市場總監謝嘉豪周五（10日）在電台節目中表示，政府正考慮擴大「疫苗氣泡」適用範圍至觀賞演唱會，打算要求紅磡香港體育館的表演者及觀眾都要接種新冠疫苗方可入場。協會表示擔心已購買門票的市民或會因新措施而未能入場，有機會對業界造成打擊。



康樂及文化事務署回應指，政府已表示會考慮在適當時候擴大「疫苗氣泡」適用範圍至所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》規管的處所，藉此推動市民接種疫苗，同時亦會考慮作適當的豁免安排，現正了解業界包括表演場地租用者和相關人士的關注。

收緊措施要平衡業界利益

雖說在疫情底下，大眾的健康及安全理應置諸於首位，不過娛樂業界利益同樣也有需要顧及。尤其在過去兩年間，娛樂行業一直承受巨大壓力，大量娛樂場所因應政府防疫要求而長時間暫停營業。本港戲院龍頭之一的UA戲院本年3月宣布全線結業，便直言是受疫情及長期的經營壓力影響之下所作出的決定。

現時業界主要擔心突然收緊措施會令潛在目標客戶因為未接種疫苗而選擇不去入場觀賞，使得本來已受疫情影響的票房收益進一步下跌。另外，如果有已經購買門票的客戶選擇退票，後續處理工作如何進行也是一大難題。倘若政府決定收緊措施，實有需要同時提供適切支援予行業進行過渡及適應，否則可能導致行業經營壓力再次增加。

政府或要求紅磡體育館表演者及觀眾打針。（資料圖片）

執行細節要清晰釐定

針對已出售的未來入場門票，現時已有多場將於紅館及九龍灣國際展貿中心進行的表演門票熱銷當中或甚至已經售罄，因此業界向政府建議業界要求設立「過渡期」，然而此一建議其實不太可行，因為門票往往未必注明訂購日期，經營者要檢查亦會存在很多障礙。比起「過渡期」的安排，局方確切訂立截止未打針入士入場的日期似乎更為適合。

與此同時，於完成接種兩劑疫苗最少需要有21日間隔，故此一些打算參與今年底或明年初舉行活動的人根本已沒有可能趕及注射。政府必須及早釐定入場前的疫苗接種要求，特別是向市民釐清僅最低要求一劑抑或要完成整套接種，避免造成有人購買門票後卻沒可能符合入場要求的尷尬局面。

最後，當局對於「疫苗氣泡」亦應該要吸取過往推行強制使用「安心出行」的經驗，盡早決定和公布豁免的詳細準則，避免重覆過往亂象。