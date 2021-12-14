比起姿態　台灣當局更需要智慧

日前美國舉辦線上「民主峰會」，獲邀出席的台灣行政院政務委員唐鳳發言時，視像畫面卻被中斷。儘管美方官員和台灣當局在事後異口同聲表示只是技術問題，重申台美雙方保持互信和溝通，但報道指因為唐鳳展示了一幅將台灣與中國大陸標示為不同顏色的地圖，美國高層官員為此而感到「錯愕和困擾」，擔心北京誤會美方改變「一個中國」的立場，因而當機立斷地把唐鳳的視頻屏蔽，並且加入「任何意見均屬於個人觀點，並不一定反映美國政府的觀點」的免責聲明。



事件發生後，即使台美雙方都刻意淡化爭議避免繼續發酵，據說美國白宮的國家安全委員會卻仍然非常不滿，並向蔡英文政府抗議其不負責任的行為。而分析亦指，事件有機會反映拜登政府對台灣當局的承諾和支持並非如想像中堅實，假如蔡英文政府繼續以這些小動作嘗試改變「一個中國」的現狀和原則，美國亦有機會結束一直以來在台海問題上的「模糊政策」。由此看來，台灣在民主峰會上的「魯莽行為」似乎也在考驗美國的耐性與韌力。

圖為台灣行政院政務委員唐鳳2021年12月10日出席美國主辦的民主峰會。（截圖facebook@唐鳳）

認清狀況 切勿得意忘形

事實上，隨着中美關係近年惡化，台灣當局似乎認為有機會改變現狀，愈趨頻繁地爭取在國際社會上的曝光機會。早前台灣當局在2018年就有「2020年東京奧運台灣正名公投案」，嘗試再次以這種公投的方式爭取「台灣獨立」。而在近年疫情肆虐下，台灣當局就更借助全球合作的理由，要求以台灣的身份參與世界衛生組織等。甚至今年10月，正值中國恢復行使在聯合國常任理事國之權利50周年，台灣亦與美國共同倡議應重新理解聯合國第2758號決議，讓台灣方面「以有意義的方式」參與聯合國的工作。

今次台灣獲邀參與美國所舉行的「民主峰會」，或令台灣當局以為美國願意配合台灣操弄兩岸關係的政策，並為它的行為背書。然而，今次美國方面在「地圖問題」上的反應，卻似乎說明美方的官員亦已經意識到台灣當局的「得意忘形」，甚至台灣的舉動或許將危及中美關係的發展。

即使美國方面多年以來都一直在兩岸問題上左右逢源，利用台灣問題換取北方在部份議題上的讓步，然而當台灣的行徑有機會危害到美國的利益時，台灣方面亦需要理解到自己亦定當成為被廢棄的「盟友」。（微博@央视军事视频截图）

姑勿論美國會否在未來一段日子更明確地表示其反對台獨的立場，實際上自中美兩國1979年恢復建交以來，美國多年以來都寧願遵守「一個中國」的原則，不敢觸犯中方在領土完整的底線立場。即使美國方面多年以來在兩岸問題上左右逢源，利用台灣問題換取北京在部份議題上的讓步，然而當台灣的行徑有機會危害到美國的利益時，台灣方面亦需要理解到自己亦定當成為被拋棄的「盟友」。當年陳水扁政府積極推動「入聯公投」運動，嘗試以公投的方法推動台灣以臺灣名義加入聯合國，引發當時的美國政府反對，並在投票前夕由時任美國國務卿賴斯（Condoleezza Rice）高調反對重申「美方奉行一個中國政策，我們不支持臺灣獨立」，就已經證明美國不會不顧一切去為台灣背書。

假如台灣當局仍然未能認清真實的現狀，以為美國會無條件地支持自己所有魯莽的行為，甚至假設自己是美國的盟友，最終就可能是走向一發不可收拾的局面。