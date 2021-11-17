中美關係繫於「老朋友」拜登一念之間

中美兩國元首的對話歷時多個月的籌備及磋商，終於在本港時間周二（16日）早上舉行。會面約三個小時，國家主席習近平就多個議題與美國總統拜登（Joe Biden）展開了深入的討論和交流，包括氣候變化、衛生安全、能源和經貿，而尤其台灣問題上雙方都闡述了各自立場，並同意維持「一中政策」。是次會議新華社形容為「坦率、具建設性、實質性和富有成果」，習近平開場發言時更稱呼拜登為「老朋友」，被認為是兩國關係有望改善的跡象。



會議結束後，新華社以及美國白宮分別發出新聞稿，透露是次對話內容。前者總結習近平指出中美的相處應該堅持相互尊重、和平共處以及合作共贏的「三點原則」；而白宮的新聞稿亦指出中美關係需要加設「防護欄」（guardrails），避免中美兩國的競爭將逐步擴展成衝突。評論普遍認為，拜登在會談中嘗試在中美關係和中美衝突之間取得平衝，並避免中美之間往後可能發生的磨擦演變成更劇烈的衝突。然而，中美關係是否可以恢復正常和維持和平的狀態，事實上非常繫於美國朝野的一念之間。

習拜會：圖為2021年11月15日，美國總統拜登在白宮羅斯福室出席與中國國家主席習近平一同進行的視像會晤。羅斯福室內的熒幕顯示習近平參與會晤的情形。在會面進行早段時間，有關方面安排記者入內採訪。（Reuters）

中美關係正常化的所有前題

中美關係陷入近年的磨擦，一個重要原因是美國民主、共和兩黨都有意挑戰中國在主要問題上的原則和底線。在台灣問題上，習近平便在會談中指出是全因為「台灣當局一再企圖『倚美謀獨』，而美方一些人有意搞『以台製華』」。尤其是上個月以來，美國多次借助各個機會，包括在中國重新加入聯合國50周年之際，提出「應正確理解聯合國大會2758號決議」，並表明支持台灣方面「以有意義的方式」參與聯合國的工作。加上，本月美國參眾兩院議員更組成13人的訪問團乘坐軍機訪問台灣。凡此種種，都是在台灣問題上對於中國作出的一系列挑釁。

而正如習近平提出中美的相處應該堅持相互尊重的原則，這更是說明中美兩國關係的正常化更是繫於美方是否願意遵守兩國在關鍵問題上的底線。而當拜登在會議中提出中美兩國應加設「防護欄」，並避免擦槍走火。然而，習近平在是次峰會明言「如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」，這就說明最好的「防護欄」，就是不要觸碰北京在重要問題上的底線。

美國國會議員搭乘軍機訪台，11月10日下午訪問台防部，停留約一小時後搭車離開。（中央社）

在商言商而非政治化的中美經貿問題

而在中美兩國的經貿關係上，事實上美國亦亟需了解到經濟貿易的本質從來都只是在商言商，政治化的操作都是不必要以及防礙中美兩國的正常互動。特別是，會談中習近平正接指出美國近年的政治措施，國屢次以國家安全概念把中國的企業制裁並排斥於美國的市場內。然而，近日美國的供應鏈陷於大混亂，而國內的生產由因為缺乏足夠的勞動力而陷於停滯，此刻美國更應該意識到國際貿易和合作的重要性，而非再以政治化的視角去看待中國的企業。一買一賣本來就是應該互惠互利的過程，而單單是任何一方從對方身上佔了便宜，本質上是各取所需的過程。

歸根究柢，是次中美兩國元首的對話可以是促使中美兩國關係正常化的重要契機，亦可以是延續兩國之間的磨擦。即使兩國的領導人可以「開心見誠」地進行交流，而北京方面亦把立場說明清楚，然而，往後的中美關係發展無疑仍然繫於美國朝野上下是否可以擺脫心結，坦誠地以「在商言商」的心態面對中國今日的經濟和政治地位。