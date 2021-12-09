台灣民主困於藍綠動員之中？

美國總統拜登提出的民主峰會在周四至周五（9日至10日）舉行，邀請了不同民主國家領袖、社會組織以及私營企業領袖出席。對於獲得美國的邀請，台灣當局顯得非常雀躍，派出政務委員唐鳳及台灣駐美代表蕭美琴「向世界分享台灣的民主故事」，準備「向世界展現民主治理的成功經驗」。
姑勿論美國對台灣的邀請乃出於東亞地緣政治戰略考慮，衝着北京「一個中國」政策的底線，觀乎台灣的民主故事似乎是「困局經驗」多於「成功經驗」。台灣在12月18日又將舉行公投，加上藍綠陣營近年一直糾纏於報復式的罷免投票，凡此種種似乎都只是說明台灣式民主的困局和尷尬。
台灣的公民公投和罷免投票
台灣12月18日將就「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」及「第三天然氣接收站（三接）遷建」等議題進行全民投票，明年1月9日將舉行台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案。
這些公投和罷免案有其背景和原因，例如台灣社會對於進口美國肉類涉及萊克多巴胺農藥的爭議，林昶佐則有「台獨」傾向。然而，若愈來愈多的議題都成為了公投議案，而藍綠兩黨自2019年韓國瑜輸掉大選起亦已發動至少14次罷免案，我們難以否認台灣民主體制中的公民制衡機制已淪為兩黨動員機器，黨爭甚至逐步有可能癱瘓政府運作。而要細數成因，就必須從台灣的《公民投票法》和《公職人員選舉罷免法》說起。
台灣因此自民主化以來引入了《公民投票法》和《公職人員選舉罷免法》，而權力制衡機制亦無可否認有着重要的價值。尤其是民主體制本身一個重點就是防止獨裁和暴政侵犯社會利益，當政府違反人民意願，社會可以通過機制推翻不符合社會利益的政策或政治領袖，亦可以機制解決重大爭議。
問題是台灣的政治人物利用相關制度作政治動員的工具。台灣的《公民投票法》通過以來，藍綠兩黨一直尋求把公投的門檻降低，甚至嘗試把每一項涉及爭議的政策嘗試放進公投的框架中，利用民意動員嘗試在公投中剎停執政黨議程。至於《公職人員選舉罷免法》的門檻過低，只需要選區中1%的選民連署就可以啟動，同意票數達原舉區選舉人數的1/4就算通過。過去藍綠兩黨的內鬥就由議會中的打鬥發展成整個社會的動員，台灣亦因此陷入無日無之的內鬥和分化。
台灣面對的民粹主義陷阱
選舉和公投作為機制的一部份，負責確保權力得以制衡，而且社會有權選擇合適的領袖和代議士看管自己的利益。然而，民主制度不只是關於投票和選舉，更牽涉如何確保上至領導人、下至公務員有一定的空間落實政策。台灣縱然設有投票和選舉機制，公民有多種渠道參與政治，但卻走不出民粹主義的陷阱。藍綠陣營為求擴大政治版圖，利用權力制衡機制互相否定對方，社會亦因此而陷入無日無之的內鬥和紛爭之中。
台灣成功從80年代的國民黨威權年代過渡至民主化社會，但民主並沒有一勞永逸的模式。我們隔岸觀察着台灣民主發展，不難發現當中的問題和困局，亦提醒了我們必須按照社會發展模式及政治變化，持續地突破困局。