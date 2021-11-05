把握通關機會建立政府認受性

本月開始政府開始要求出入政府場所必須強制使用「安心出行」程式；而另一方面，政府開始為市民安排接種第三劑疫苗，下周四起將會為免疫力弱人士、較高感染風險人士等特定群組接種。無論是從防疫角度又或是從儘快與內地通關的角度而言，這些措施其實都是有必要的。



內地已經通過多種渠通向香港表示強制追蹤是通關的必要前提，然而香港政府過去好一段時間在應用「安心出行」的問題上拖拖拉拉，盡現官僚作風。從這些問題上看，政府如要擺脫積弱無能的形象，在決策時便須更有決斷力。

防疫措施無可厚非

強制使用「安心出行」及施打第三針在社會上雖然引來一定的反對聲音，然而卻毫無疑問是當下應該做的事。在理論層面上說，不少所謂重視自由民主的西方國家都已經有類似的措施，這反映了即使是西方社會也認同社會公眾利益凌駕於個人自由。例如，法國亦強制要求民眾到不少公眾場面一定須使用追蹤程式或出示疫苗證明。不少國家亦開始為市民接種第三劑疫苗，當中如美國紐約市等更強制要求公務員須接種疫苗。

具體以香港的情況而言，當務之急無非就是要盡快令香港與內地通關,，這對緩解香港經濟壓力以及為兩地人員交通提供便利至為緊要。而香港要儘快與內地通關，自然亦應該考慮推出具備強制追蹤能力的程式。

衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員建議三類人士須補打第三針，包括年逾60歲的長者。(資料圖片)

政府應扮演領導角色

雖然在反修例運動之後，在中央的介入下香港政治局面大致已回復安定，但特區政府在決策方面仍然保留着以往的官僚作風，欠缺帶領者應有的當機立斷。由去年底推出「安心出行」程式時，港府就未顯示有具體計劃要如何利用它與內地防疫制度接軌，反倒是民間多番猜測政府是否有意用此作追蹤用途。政府在此問題上也是拖泥帶水，開始時稱不會強制使用，但往後又慢慢改變計劃。這表示政府可能一開始就欠缺計劃遠見，也可能是官員怕事希望慢慢嘗試民間反應。

無論是基於何種理由，這都是政府欠缺決斷能力的象徵。官員並未有利用政治穩定的紅利，決策時每每犯上拖延症，最終只會顧此失彼，不單無法說服反對聲音，也令原來有所期望的人失去信心。想要解決困局，政府應該發揮領導力，在應該做事的時候果斷而行，一邊理性說服反對聲音，另一邊要做好計劃行事。只要能有遠見做好決斷和交出好成績，政府自然就可以換來更大認受性，並且扭轉弱勢管治窘局。