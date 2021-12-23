政府僱員納「疫苗氣泡」可對社會起示範作用

政府於本周二（21日）宣布於明年2月中起，在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」，屆時所有因工作相關目的進入上述處所的政府僱員均需出示新冠疫苗接種證明。另外，政府亦於下周二（28日）起增加未接種者的檢測密度至三日一次。在Omicron變種病毒肆虐全球之際，政府有責任鞏固群體保護屏障，及早避免染疫者患重症，外界應該積極配合「加辣」措施。



政府在新聞公報直言Omicron變種病毒對港威脅有增無減，政府需要推動僱員盡早接種疫苗，以保障員工和市民健康。在明年2月中起，除持有效醫生證明書的人外，所有因工作相關目的進入政府大樓及辦公處所的政府僱員均須出示疫苗接種證明。

世衞以至本地醫學專家一再指出，雖然變種病毒傳播力強，但接種疫苗患重症的比例低，足見效用。惟疫苗效用隨時日下降，市民要每隔一段時間打加強制才可維持抵抗力。核證接種狀況可以讓政府和私人場所負責人得知個人接種狀況，減低社交活動的重症感染風險。另一方面，因為政府加密檢測頻率，相信令不少抗拒接種的市民接種，從而推高接種率。

政府將於2022年2月中在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」。（資料圖片）

以「疫苗氣泡」提升接種率

在香港，限制未打針者進入場所的討論存在一段時間，部分大學已經推行。的確，現時已有約96%政府僱員接種首劑疫苗，此時推出政府場所「疫苗氣泡」效用有限，但政府在轄下場所和僱員實施，有利私人場所仿效，朝全民實施進發。不少國家、州份和城市已實行「疫苗氣泡」（或稱「疫苗護照」），而且遍及政府和私人場所，亦包括公共和私人工作單位。近日有國際研究確認措施有效提升接種率。

英國牛津大學兩名學者在本月中於醫學期刊《柳葉刀》刊登論文，確認疫苗護照有助提升接種率。該研究選出丹麥、以色利、意大利、法國、德國和瑞士六個國家，並與19個沒有推行的國家比較。在今年4至9月，該六個國家陸續推行疫苗護照，當中四個國家的接種率在措施實施前均低於平均，在措施實施前20天至後40天均見上升。丹麥和德國的比率因為疫苗供應有限、政治原因和本身接種率不低等因素，以致轉變不明顯。

研究又發現，當護照針對特定場所，相應年齡層的場所主要用家的接種率上升。例如在瑞士，進入多於1,000人的夜總會和活動要打針，20歲以下人口的接種率上升明顯。

丹麥新冠肺炎疫情：圖為5月28日在丹麥哥本哈根拍攝的手機上以二維碼形式呈現的「疫苗護照」。28日，丹麥政府推出新版數碼「疫苗護照」。據介紹，疫苗護照可與將在7月1日推出的歐盟「疫苗護照」接軌，同時也適用於丹麥國內一些需要出示「疫苗護照」才可進入的場所，如餐館，電影院，博物館等。（新華社）

政府須慎思執行細節

政府透過規限民眾行為以保障公共健康，本意良好，「疫苗氣泡」是其中一例，惟政府不應低估在所有政府場所進行核證程序的難度。前線保安人員固然要熟習運作，辨識真偽，但關鍵還是在於電腦系統。這包括如何拒絕未接種者進入工作間，究竟是加裝入閘機或者在現行入閘機加設裝置，還是加設二維碼掃瞄附以人手確認，是否規定已接種者每次進出場所均要檢查針卡還是查核一次便可。

更重要的是，系統須確保不阻礙獲豁免接種者的上下班和行動，避免令他們遭受更差待遇。對於剛上手使用「安心出行」的員工，政府亦要給予足夠時間和指導，讓他們熟習「電子針卡」這個新添核證。