考驗政府的「年關」將至

撰文：評論編輯室
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中國人有「年關」的說法，指臨近農曆年底要清償財務欠債，過年就像要過關一樣。對於政府而言，臨近歲晚雖然沒有財政上的難關，卻面對如何幫助市民回大陸過年的「年關」。

臨近農曆新年，北上返鄉過年的人數愈來愈多。以去年為例，由於當時回到深圳過關後須接受加起來共21日的隔離措施，不少市民提在一個月甚至兩個月便過關到內地。在去年12月初，到內地人流已經一度增加至單日逾3千人次，至月底人數又再次回升，逼近3千。至農曆新年前不到一個月，廣東省政府甚至將經深圳灣口岸到內地者分流到其他城市隔離，以緩解深圳市壓力。

早能部署的歲晚人潮

來年的農曆年初一為2月1日，計及21日的檢疫隔離，近日過關深圳的人數自然增加。《香港01》報道，周日（26日）深圳灣口岸入境管制區的排隊人龍倒灌至香港出境管制區，因為預期要輪候至少四、五小時才能過關，不少人需要席地而坐。

其實這已非首次疫情之下的農曆新年，去年經驗便說明了人流增加的情況，兩地政府照道理可及早部署。惟內地口岸或許始終邊檢人手不足應用，大批市民——尤其長者——要在關口捱苦，難怪有在場人士不滿深圳市邊防及政府部門應變不足。當然，針對農曆新年前後的出入境人流，香港入境處及相關部門亦應與內地加強協調，以便利市民回鄉為重。

香港與內地關係密切，人口流動頻繁。即使在歲晚以外時間，不少人也有需要穿梭兩地工作、探親等，早日通關始終是根本需要。政務司司長李家超已多次率團前往深圳與內地商談通關，本月初特首林鄭月娥亦曾表示冀盡快公布通關好消息，社會早已引頸以待。隨着立法會選舉已過，新春又已逼近，市民「硬食」21日隔離也啟程過關，實屬無奈。

通關為何遲遲未能成事？

通關好消息尚未來臨，相信與變種病毒有關。例如聖誕日當天本港便新增25宗輸入個案，翌日內地更錄得162宗本地病例。但即使如此，兩地疫情始終在控制之內，而且防疫措施、個案追蹤都有助防範社區擴散。至少在一定程度上，兩地未能在人流過關上更便利而行，與信任度不足不無關係。

在疫情初期，香港沒有採用內地的措施，是「兩制」的體現。但香港和內地關係密切，始終不能一直人流區隔。在大約掌握疫情及防疫辦法後，社會需要通關，反映的便是「一國」。疫情區隔近兩年才能協調通關，以及近日過關未見暢順，或許也印證香港與內地部門的溝通、協調始終未到位。而其實不只防疫措施如此，這也見諸其他政策和發展，例如大灣區發展上的落差或錯位。如何在保持「兩制」獨特下又做好「一國」協調，實是香港重要一課。

機組人員閉環檢疫不容再拖通關配額分配應當力求公平通關最後一哩路　熔斷機制是關鍵
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