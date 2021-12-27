考驗政府的「年關」將至

中國人有「年關」的說法，指臨近農曆年底要清償財務欠債，過年就像要過關一樣。對於政府而言，臨近歲晚雖然沒有財政上的難關，卻面對如何幫助市民回大陸過年的「年關」。



臨近農曆新年，北上返鄉過年的人數愈來愈多。以去年為例，由於當時回到深圳過關後須接受加起來共21日的隔離措施，不少市民提在一個月甚至兩個月便過關到內地。在去年12月初，到內地人流已經一度增加至單日逾3千人次，至月底人數又再次回升，逼近3千。至農曆新年前不到一個月，廣東省政府甚至將經深圳灣口岸到內地者分流到其他城市隔離，以緩解深圳市壓力。

早能部署的歲晚人潮

來年的農曆年初一為2月1日，計及21日的檢疫隔離，近日過關深圳的人數自然增加。《香港01》報道，周日（26日）深圳灣口岸入境管制區的排隊人龍倒灌至香港出境管制區，因為預期要輪候至少四、五小時才能過關，不少人需要席地而坐。

其實這已非首次疫情之下的農曆新年，去年經驗便說明了人流增加的情況，兩地政府照道理可及早部署。惟內地口岸或許始終邊檢人手不足應用，大批市民——尤其長者——要在關口捱苦，難怪有在場人士不滿深圳市邊防及政府部門應變不足。當然，針對農曆新年前後的出入境人流，香港入境處及相關部門亦應與內地加強協調，以便利市民回鄉為重。

香港與內地關係密切，人口流動頻繁。即使在歲晚以外時間，不少人也有需要穿梭兩地工作、探親等，早日通關始終是根本需要。政務司司長李家超已多次率團前往深圳與內地商談通關，本月初特首林鄭月娥亦曾表示冀盡快公布通關好消息，社會早已引頸以待。隨着立法會選舉已過，新春又已逼近，市民「硬食」21日隔離也啟程過關，實屬無奈。

通關為何遲遲未能成事？

通關好消息尚未來臨，相信與變種病毒有關。例如聖誕日當天本港便新增25宗輸入個案，翌日內地更錄得162宗本地病例。但即使如此，兩地疫情始終在控制之內，而且防疫措施、個案追蹤都有助防範社區擴散。至少在一定程度上，兩地未能在人流過關上更便利而行，與信任度不足不無關係。

在疫情初期，香港沒有採用內地的措施，是「兩制」的體現。但香港和內地關係密切，始終不能一直人流區隔。在大約掌握疫情及防疫辦法後，社會需要通關，反映的便是「一國」。疫情區隔近兩年才能協調通關，以及近日過關未見暢順，或許也印證香港與內地部門的溝通、協調始終未到位。而其實不只防疫措施如此，這也見諸其他政策和發展，例如大灣區發展上的落差或錯位。如何在保持「兩制」獨特下又做好「一國」協調，實是香港重要一課。