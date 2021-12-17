機組人員閉環檢疫不容再拖

撰文：湯文詩
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衞生署衞生防護中心在本周四（16日）公布，一名國泰航空貨機機師在周三（15日）初步確診新冠病毒並出現病徵，中心懷疑他感染Omicron變異病毒株。由於他病毒量不低，回港後又曾離開居所，社區有傳播Omicron的風險。機組人員免隔離檢疫安排一直存在漏洞，政府實在不能繼續放任不理。為了保障公共健康，以及確保社會能如期與內地重啟通關，當局必須嚴防外來病毒輸入，嚴格要求航空公司閉環管理機組人員。

涉事機師抵港時在機場的檢測結果呈陰性，國泰指他回港後首三天有接受加強醫學監察，期間除了外出檢測和購買食物外便都留在家中。假若國泰所言屬實，那麼機師尚算符合現行檢疫規定，但因Omicron傳播能力甚強，且該機師檢測發現的病毒量不低，其居住處又為舊樓，附近人流密集，傳播風險不容忽視。

因應該宗個案，其居所油麻地碧街44至48號祥興大廈，於今日晚上7時被列為「受限區域」，處所內人士須接受強制檢測。（讀者提供）

早料個案流入社區

機組人員穿梭各地，容易與確診者接觸，尤其他們曾經身處實行「與病毒共存」政策的地區。早在上月三名國泰機師在家居檢疫期間被測出感染新冠病毒後，外界已有不少意見提倡機組人員回港首七天須留在酒店檢疫，以至閉環執勤，即安排長駐外地的機組人員換班後才能回港，或者要求他們回港後不得進入社區。

然而，政府和國泰後來只祭出了一個半吊子的方案。當局依然保留機組人員作為轄免檢疫群組之一，也未有統一制訂他們要在指定檢疫酒店自我隔離的天數；國泰則只要求機組人員回港後首三天限離家最多兩小時，並且在餘下的檢疫期內避免聚會。今次疑似社區個案，可以說是意料之內。

國泰航空要求豁免檢疫機組人員，回港後頭三日必須逗留家中。（資料圖片）

防範未然必較事後檢測有效

特首林鄭月娥曾稱貨運機組人員不能完全無特別檢疫安排，否則會影響社會運作。她所說的影響，相信是機組人員抗拒強制隔離和閉環執勤。考慮機組人員意願固然重要，畢竟香港依靠空運補充日常所需，而貨物貿易亦是香港的經濟支柱。可是，萬一病毒闖入社區定必加重醫療壓力，收緊社交距離措施一定打擊內部經濟，延誤與內地通關則阻礙人流往來，政府不得不考慮社區傳播的後果。

市民不願再看到因為豁免群組而爆發新一波疫情，因此政府必須決心指令機組人員實施閉環執勤或檢疫隔離，限制其在港活動。除了機組人員外，對於來自感染個案不斷上升地區的人，政府也要嚴陣以待，港大學者何柏良就建議由英國抵港者首七天到竹篙灣檢疫，進一步與其他群體分隔，減低交叉感染風險，政府值得參考。總而言之，抗疫工作要多管齊下，持之以恆。

寬鬆防疫終要收緊　從嚴把關走得更遠重聘本地機師或可解決檢疫收緊問題機組人員豁免檢疫必須檢討
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