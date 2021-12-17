機組人員閉環檢疫不容再拖

衞生署衞生防護中心在本周四（16日）公布，一名國泰航空貨機機師在周三（15日）初步確診新冠病毒並出現病徵，中心懷疑他感染Omicron變異病毒株。由於他病毒量不低，回港後又曾離開居所，社區有傳播Omicron的風險。機組人員免隔離檢疫安排一直存在漏洞，政府實在不能繼續放任不理。為了保障公共健康，以及確保社會能如期與內地重啟通關，當局必須嚴防外來病毒輸入，嚴格要求航空公司閉環管理機組人員。



涉事機師抵港時在機場的檢測結果呈陰性，國泰指他回港後首三天有接受加強醫學監察，期間除了外出檢測和購買食物外便都留在家中。假若國泰所言屬實，那麼機師尚算符合現行檢疫規定，但因Omicron傳播能力甚強，且該機師檢測發現的病毒量不低，其居住處又為舊樓，附近人流密集，傳播風險不容忽視。

因應該宗個案，其居所油麻地碧街44至48號祥興大廈，於今日晚上7時被列為「受限區域」，處所內人士須接受強制檢測。（讀者提供）

早料個案流入社區

機組人員穿梭各地，容易與確診者接觸，尤其他們曾經身處實行「與病毒共存」政策的地區。早在上月三名國泰機師在家居檢疫期間被測出感染新冠病毒後，外界已有不少意見提倡機組人員回港首七天須留在酒店檢疫，以至閉環執勤，即安排長駐外地的機組人員換班後才能回港，或者要求他們回港後不得進入社區。

然而，政府和國泰後來只祭出了一個半吊子的方案。當局依然保留機組人員作為轄免檢疫群組之一，也未有統一制訂他們要在指定檢疫酒店自我隔離的天數；國泰則只要求機組人員回港後首三天限離家最多兩小時，並且在餘下的檢疫期內避免聚會。今次疑似社區個案，可以說是意料之內。

國泰航空要求豁免檢疫機組人員，回港後頭三日必須逗留家中。（資料圖片）

防範未然必較事後檢測有效

特首林鄭月娥曾稱貨運機組人員不能完全無特別檢疫安排，否則會影響社會運作。她所說的影響，相信是機組人員抗拒強制隔離和閉環執勤。考慮機組人員意願固然重要，畢竟香港依靠空運補充日常所需，而貨物貿易亦是香港的經濟支柱。可是，萬一病毒闖入社區定必加重醫療壓力，收緊社交距離措施一定打擊內部經濟，延誤與內地通關則阻礙人流往來，政府不得不考慮社區傳播的後果。

市民不願再看到因為豁免群組而爆發新一波疫情，因此政府必須決心指令機組人員實施閉環執勤或檢疫隔離，限制其在港活動。除了機組人員外，對於來自感染個案不斷上升地區的人，政府也要嚴陣以待，港大學者何柏良就建議由英國抵港者首七天到竹篙灣檢疫，進一步與其他群體分隔，減低交叉感染風險，政府值得參考。總而言之，抗疫工作要多管齊下，持之以恆。