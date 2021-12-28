嚴謹防疫辦好通關　兩地協調辦好「一國兩制」

正當社會翹首以待香港與內地通關之際，周二（28日）再有機組人員懷疑感染Omicron，並證實在回港後曾違規外出。政府遂規定貨機機組人員抵港首三天酒店檢疫，雖有助政府找出初期染疫者，但仍跟閉環執勤有距離。固然航空公司要嚴懲違規員工以儆效尤，港府更須果斷收緊指定人員豁免檢疫限制，不能壞了通關大事。



日前逾千市民經深圳灣口岸北上，卻因為要接受即場核酸檢測及內地口岸邊檢人手不足，人流倒灌回香港出境區，等候入境時間更長達五小時。在人龍當中，不少是提早回內地接受21天隔離以便農曆年前完成檢疫。周一（27日）過境人數回落至約1,100人，據悉內地口岸人員亦加快工作，紓緩了擠塞情況，但不排除除夕假期再度湧現人潮。

社會一直預期本月下旬逐步通關，政府為此做了多項準備，包括建立香港健康碼到撤銷多項入境隔離檢疫豁免措施等，然而通關日期至今仍未確定，深圳邊檢維持現場檢測安排。食衞局局長陳肇始僅在周一重申，與內地緊密商量有關通關的準備，一有最新消息就會公布。通關進度停滯，難怪市民失望。

陳女士說，原定一月才出發，但早前突然有無外遊港人確診，且同住屯門區，憂香港出現社區爆發，決定提早出發：「等通關，等唔到，又驚社區爆發……主要都係返去過年，始終你唔通關，小朋友又想返去！」（鄭子峰攝）

香港要堵漏洞 惟內地亦非「零容忍」

香港近月已加強各類防疫措施，但通關似乎仍有障礙，而且原因外界無從得知。據立法會議員田北辰所指中央已拍板通關，估計是港府和粵方省市均被Omicron變種病毒流入打亂陣腳，而深圳和珠海亦未掌握控制Omicron的對策，故通關未有進展。

一方面，香港仍有防疫漏洞，機組和機場職員未能閉環工作，相關個案有機會流入社區。但另一方面，內地在嚴密外防輸入下，廣州在月中仍然測出Omicron個案，但君不見廣東省市之間即斷絕人流。這其實說明了零星個案只要在控制之內，其實不必阻礙人員交流。觀乎早前透露的陸港通關條件，只要疫情沒有在社區爆發就不會觸發熔斷機制，而內地省市只要在低風險級別，即使出現個案，民眾也可流動。倘若中央拍板一事真確，深珠兩方以至廣東省官員就不必畏首畏尾，大可對香港和內地市民一視同仁。

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港府牽頭 藉防疫鞏固「一國兩制」

香港與內地無疑是「兩制」，但在「一國」的大背景下關係密切，香港與其他大灣區城市尤其人流頻繁。防疫制度的差異不應成為雙方互信的阻礙。

既然人員和經濟交流是香港市民和粵方省市人民的共同利益，港府又背負着市民期望，官員更應加強與各省市的協作，力爭通關早日成事。不論是廣東省、深圳或珠海市政府等，各方有何顧慮，應本着良性互動、辦好「一國兩制」的大原則下合力解決。適逢廣東省領導層人事更迭，新代理省長日前出爐，更令社會期望可以有好消息來到。

回顧過去，廣東省市和香港雖然在治理體制存有差異，但無礙水資源、道路基建、跨境理財、社保稅務待遇等事宜交流合作，港府深入參與並最終方便市民在各市落戶發展。建基於過往的合作互信，特區政府與粵方省市應議定通關日程，令市民感受到「一國兩制」在貫徹落實。