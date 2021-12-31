政治雷厲風行　民生仍在等待

臨近年尾，行政長官林鄭月娥周四（30日）召開記者會，總結回顧今年各項政府工作及透露來年施政重點。她認為香港政府做到「力保不失」和「清零」，有賴於政府推動的各項檢測、疫苗等政策措施。特區政府亦積極履行國安法、維護國家安全，並順行舉行兩場選舉。談及各項加快土地發展、房屋推售等政策時，她則寄語公眾展望來年，並期待來年的行政立法關係，可以維持「高效率」通過和批准政府各項措施和政策。



政府過去一年的着力重點無疑落在國家安全等政治範疇，特首林鄭予人非常勤力、親力親為的形象，但管治上卻似乎仍然與團結社會、發展民生等目標距離甚大。尤其在所有政治變化都塵埃落定後，社會關注的早已經不再是天花亂墜的政治想像，更多的是切身的房屋、醫療、養老問題。

林鄭月娥競選特首時打着「We Connect」旗號，當選後卻屢遭質疑「堅離地」，與社會愈走愈遠。（羅君豪攝）

政治環境已經改變

民生政策卻未做好

林鄭月娥形容過去一年的行政立法關係「成果豐碩」，因為「再看不到拉布，聽不到點人頭鐘聲」，通過的議案一共46條，批出的撥款高達3,200億元。既然所有解決「長期困擾香港的各類深層次矛盾和問題」的條件已經形成，政府更應該集中準備各項關乎民生的立法工作，建立一個為香港人所響往的社會環境。

但過去一年，不少對於政府的批評都是因為各項民生政策強差人意。包括房屋供應「頭輕尾重」，還有建屋程序未見壓縮等。另一個較為「貼身」的例子還有市民對於通關的期盼，超過60萬市民已經登記了「香港健康碼」，為與中國大陸通關作好準備，卻拖延至今仍只能聞樓梯聲響，未見實際日期和時間表。

事實上，在所有變化都塵埃落定後，香港社會的政治環境亦早已經徹底改變。（張浩維攝）

政績有助化解「民怨」

政府可能會解釋，各項政策都總有其複雜之處，通關更涉及與內地部委溝通。然而作為特區政府之首，行政長官正是應積極找到解決辦法。今日政治上當局大刀闊斧，民生卻只得寸進，自然給人感覺施政用力不均，社會關注的事情仍然未能得到照顧。

毋庸諱言，社會上仍有一些民怨。但解決民怨很多時候都不是一朝一夕的事，亦不是只用政治手段就能徹底解決。政府若能拿出實際的成果，自然能贏得社會認同，尤其是市民大眾不可能一味被告之展望來年，陷於無窮無盡的等待。